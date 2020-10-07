阿里巴巴官網 馬雲已從董事會成員名單移除

「廠區雜草叢生，廠房還是未完工的毛坯屋狀態，辦公場所早已人去樓空，」這是當年被拿來跟南京台積電相提並論的南京德科碼的慘況，當年宣稱要投資25億美元，如今已淪為欠薪、欠工程款、欠借款的爛尾半導體投資案。

2020-10-07 10:35