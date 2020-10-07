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阿里巴巴官網 馬雲已從董事會成員名單移除
阿里巴巴集團官方網站周二（6日）更新「領導團隊」的資料，創辦人馬雲已從董事會成員名單中移除。
據《香港01》報導，事實上，阿里巴巴此前在香港交易所發布公告說明新一屆董事會成員名單，馬雲並未出現名單之內。
不過，馬雲仍是阿里巴巴永久合夥人。
據官網顯示，阿里巴巴的董事會成員包括：董事會主席兼首席執行官張勇、執行副主席蔡崇信、董事會首席財務官武衛、董事兼總裁J． Michael Evans、董事井賢棟、董事Kabir Misra、獨立董事董建華、獨立董事郭德明、獨立董事楊致遠、獨立董事E． Börje Ekholm、獨主董事Wan Ling Martello。
阿里巴巴董事局主席馬雲早2018年9月就表明會在2019年9月10日交棒卸任。2019年9月10日，馬雲在阿里巴巴20周年年會上正式宣布退休。馬雲退休後仍然是董事會成員，直至今年阿里巴巴年度股東大會。
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