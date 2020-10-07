罵遊客「沒錢就別出來玩」 大理商店被停業30日

大陸新浪微博日前瘋傳一段大理景區內的女店員「不買物就罵遊客」的影片。雲南大理雙廊古鎮一個女店員與遊客發生衝突，遊客稱他們進店沒有買東西，商戶就開始辱罵人。「窮X，沒錢就不要出來玩.....這種遊客你出來幹啥呀，沒錢就不要出來禍害人了。」

對此，雙廊鎮黨政辦公室6日回應稱，經查情況屬實，目前已責令涉事經營戶關停整改30天。

影片中一名穿紅色衣服的女店員邊錄製影片，邊向遊客們「開火」。片中可以聽到紅衣女子說：「這種遊客什麼素質。」、「沒錢就不要出來玩.....窮X」、「沒錢還來瞎掰掰…」、「你看這兩個人裝模作樣的」、「沒錢就不要出來禍害人了，進來我對你們態度不好嗎？」

拍攝短影音的遊客表示：這個商家不買物就辱罵遊客，誣賴遊客戲弄她。然後直接給這個店員扣上了不買東西就罵人，還打人的帽子。

對於此事，大理旅遊管理部門火速處理。目前已經責令涉事經營戶廊樂手鼓店立即關停整改，停業整改時間為30天，對該店經營者和員工進行批評教育並要求該店加強員工服務意識培訓。雙廊鎮將加大餐飲客棧、店舖等的管理力度，杜絕此類事件再次發生。

大陸網民對此表示：「直接關門取締銷售許可證，看以後還有誰敢這樣」、「現在大理的商戶，大部分不是大理人。建議公開這罵人的是哪兒人？」、「外地人賺外地人的錢，毀了本地的名聲。」、「地方不會管理？殺一儆百，要了人家來了繳稅了，犯錯了，就說的自己地方多無辜，商戶有責任逃不過，地方同樣有責任！」