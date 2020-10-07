快訊

台南黃金海岸淪為「垃圾海岸」 紅到大陸了

遷都台中？立法院及中央政府遷建可行嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵遊客「沒錢就別出來玩」 大理商店被停業30日

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
微博瘋傳大理女店員「不買物就罵遊客」的影片。大理雙廊古鎮一個女店員與遊客發生衝突，商店被整改卅天。（新浪微博照片）
微博瘋傳大理女店員「不買物就罵遊客」的影片。大理雙廊古鎮一個女店員與遊客發生衝突，商店被整改卅天。（新浪微博照片）

大陸新浪微博日前瘋傳一段大理景區內的女店員「不買物就罵遊客」的影片。雲南大理雙廊古鎮一個女店員與遊客發生衝突，遊客稱他們進店沒有買東西，商戶就開始辱罵人。「窮X，沒錢就不要出來玩.....這種遊客你出來幹啥呀，沒錢就不要出來禍害人了。」

對此，雙廊鎮黨政辦公室6日回應稱，經查情況屬實，目前已責令涉事經營戶關停整改30天。

影片中一名穿紅色衣服的女店員邊錄製影片，邊向遊客們「開火」。片中可以聽到紅衣女子說：「這種遊客什麼素質。」、「沒錢就不要出來玩.....窮X」、「沒錢還來瞎掰掰…」、「你看這兩個人裝模作樣的」、「沒錢就不要出來禍害人了，進來我對你們態度不好嗎？」

拍攝短影音的遊客表示：這個商家不買物就辱罵遊客，誣賴遊客戲弄她。然後直接給這個店員扣上了不買東西就罵人，還打人的帽子。

對於此事，大理旅遊管理部門火速處理。目前已經責令涉事經營戶廊樂手鼓店立即關停整改，停業整改時間為30天，對該店經營者和員工進行批評教育並要求該店加強員工服務意識培訓。雙廊鎮將加大餐飲客棧、店舖等的管理力度，杜絕此類事件再次發生。

大陸網民對此表示：「直接關門取締銷售許可證，看以後還有誰敢這樣」、「現在大理的商戶，大部分不是大理人。建議公開這罵人的是哪兒人？」、「外地人賺外地人的錢，毀了本地的名聲。」、「地方不會管理？殺一儆百，要了人家來了繳稅了，犯錯了，就說的自己地方多無辜，商戶有責任逃不過，地方同樣有責任！」

延伸閱讀

影／台南停業工廠鐵皮屋傳火警 研判飲水機釀禍

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

康友案 二會計師遭停業二年

相關新聞

阿里巴巴官網 馬雲已從董事會成員名單移除

阿里巴巴集團官方網站周二（6日）更新「領導團隊」的資料，創辦人馬雲已從董事會成員名單中移除。

罵遊客「沒錢就別出來玩」 大理商店被停業30日

大陸新浪微博日前瘋傳一段大理景區內的女店員「不買物就罵遊客」的影片。雲南大理雙廊古鎮一個女店員與遊客發生衝突，遊客稱他們...

報復性觀影 大陸「十一」電影院票房破120億元

10月6日，大陸「十一」檔電影總票房已突破人民幣30億元（約新台幣126億元）大關。停擺近190天的中國大陸電影院線今年...

房市反轉 北京建案打折賣

大陸十一房市銷售不如預期，建商開始打折，北京高達半數新建案都打折，最低可到七八折，這也是近年十一長假罕見的房屋打折銷售的...

陸基金發行 前三季逾10兆元

炒房不如買基金？大陸今年前三季新發行的1,127檔基金，合計規模已突破人民幣2.3兆元（約新台幣10兆元）歷史大關，其中...

川普出院 離岸人民幣6日回落到6.73

受美國總統川普出院返回白宮影響，平息了投資者的緊張情緒，離岸人民幣匯率從前一天升破6.72之後，6日則有所回落，美元兌離...

中國芯夢碎？大陸半導體業爛尾潮 六個百億級投資案停擺

「廠區雜草叢生，廠房還是未完工的毛坯屋狀態，辦公場所早已人去樓空，」這是當年被拿來跟南京台積電相提並論的南京德科碼的慘況，當年宣稱要投資25億美元，如今已淪為欠薪、欠工程款、欠借款的爛尾半導體投資案。

藉「拉姆被燒」做宣傳 東莞大劇院致歉

四川的藏族女子「網紅」拉姆，日前在家中直播時被前夫縱火燒傷不治，引起了大陸社會的廣泛關注。但昨日上午，廣東東莞玉蘭大劇院...

中芯股價彈升 帶旺科技股

中芯國際5日受美國官方制裁消息導致股價下挫後，昨（6）日在港股盤中暴力反彈一度漲逾10%，帶動科技股集體爆發。券商分析，...

螞蟻戰配基金 搶手

阿里巴巴旗下螞蟻科技將上市，不少投資人透過購買戰略配售基金方式參與，匯添富螞蟻戰配基金日前宣布提前售罄，這是五檔螞蟻戰配...

陸房企業績達標率 難看

克而瑞統計數據顯示，今年房企業績目標的完成情況受到疫情衝擊，整體表現不及2018年和2019年同期。今年前三季，有近三成...

北歐健康食品 進軍進博會

丹麥王國駐上海總領事雅各布．林朗日前在丹麥食品配料行業經驗分享會上表示，健康食品將成為第三屆中國國際進口博覽會丹麥館的展...

熱門新聞

旅美教授：10年後大陸人均GDP超越台灣 統一水到渠成

中國大陸十一長假黃山塞爆 遊客進退兩難崩潰：後悔了！想回家！

台南黃金海岸淪為「垃圾海岸」 紅到大陸了

戰機撞鳥37秒急墜！他3度避開住宅區 最後一刻才跳傘

房市反轉 北京建案打折賣

不滿港府與政治 民調：43.9%港人想移民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。