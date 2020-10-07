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報復性觀影 大陸「十一」電影院票房破120億元
10月6日，大陸「十一」檔電影總票房已突破人民幣30億元（約新台幣126億元）大關。停擺近190天的中國大陸電影院線今年7月20日復工後，終於在「十一」黃金周檔迎來爆發。在業內人士看來，觀影「報復性」消費的出現，既緣於春節檔撤檔後電影市場空檔的反彈，亦得益於今年十一檔內容優質，電影本身質量足夠吸睛。
據香港文匯網報導，今年「十一」檔電影票房超過預期。6日上午9時45分，實時總票房（含預售）破人民幣30億元，該數據已遠超2018年十一檔7天19.1億元總票房，向2019年的十一檔43.8億元總票房邁進。
在觀影人數上，2018年十一檔觀影人次為5,300餘萬，今年十一檔前三天全大陸已約5,000萬人次觀影，業內預測十一黃金周8天里也有望達到甚至超過2019年國慶檔1.17億的觀影人次。
在上映的影片中，截至6日上午9時45分，電影《我和我的家鄉》以人民幣13.5億元票房領先，《姜子牙》以11.7億元居次。截至當日下午3時許，上述兩部影片票房已分別突破14億元和12億元。
《我和我的家鄉》通過五個故事講述了「我」和「我的家鄉」不可割捨的關係，笑中有淚，讓觀眾在小人物的悲歡離合中感受到獨特的風情，這是繼2019年《我和我的祖國》後，又一部「拼盤形式」的電影創作模式影片。
《姜子牙》則是繼《哪吒之魔童降世》後，「彩條屋神話系列」的第二部電影，首日總票房便衝破人民幣4億元。
中國電影評論學會會長饒曙光指出，目前大陸電影院上座率恢復至75%。今年十一檔在影片質量上有保證，《我和我的家鄉》、《急先鋒》、《姜子牙》等影片滿足了廣大觀眾多樣化、個性化、精緻化的需求，形成「合力」讓2020年十一檔有強勢的表現。
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