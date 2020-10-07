藉「拉姆被燒」做宣傳 東莞大劇院致歉

四川的藏族女子「網紅」拉姆，日前在家中直播時被前夫縱火燒傷不治，引起了大陸社會的廣泛關注。但昨日上午，廣東東莞玉蘭大劇院在網路發表一篇題為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》的文章，利用拉姆之死宣傳該劇院將推出的新劇目，這種「冷血蹭熱點」的宣傳立即引起大陸網友公憤，劇院不久將文章刪除，並道歉及表示將嚴格反省。

今年30歲的拉姆，因在網路上介紹阿壩州藏族風土人情而成為「網紅」。拉姆9月14日在父親家中直播時被前夫唐某潑汽油燒成重傷，至9月30日不治。拉姆的不幸遭遇引起大陸社會對家庭暴力、女權等問題的關注。

昨天上午，東莞玉蘭大劇院在微博發表了一篇文章，題為《拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒》。文章為該劇院即將推出的新劇目《重生》宣傳，列舉了一些情殺新聞事件，稱「依然有人懷抱著熾熱的永恒的愛，『我只為你燃燒，請為我敞開懷抱』等內容。《重生》是一個喚醒愛情的真實故事。」

「冷血」、「竟然蹭這個熱點，是不是腦子進水了？」、「還有底線嗎？」不少大陸網友立即在文章下表達了憤怒。約20分鐘後，這篇宣傳「重生」的文章被刪除。

約中午1時許，東莞玉蘭大劇院發出道歉貼文，稱因為審核流程不把關，出現嚴重的表述不當，造成了強烈的不適感，也是對文章涉及的當事人嚴重的不尊重，劇院「沈痛而誠摯地」向各方表示最深重的歉意。