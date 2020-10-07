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胡錫進批國民黨：吃錯藥、墮落、市儈、沒出息

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
對於國民黨立委6日的兩提案，環球時報總編輯胡錫進發文痛批。（截圖自胡錫進微博）
對於國民黨立委6日的兩提案，環球時報總編輯胡錫進發文痛批。（截圖自胡錫進微博）

立法院院會昨天無異議通過國民黨立院黨團所提「政府應請求美國協助抵抗中共」及「與美復交」兩項決議案，大陸《環球時報》總編輯胡錫進對此在微博發文痛批，國民黨立委「都是吃錯藥了，他們墮落了，市儈化了，為了擺脫在島內的政治被動，讓他們幹什麽都可以，沒出息。」

胡錫進還說，看國民黨立法院黨團破落的砸鍋賣鐵的這副德性，未來的兩岸和平和國家統一是指望不上他們了。

文章稱，「也好，這批政客的變節讓大陸社會更加看清了島內在發生什麽，在朝哪個方向走。我們決不可再抱幻想，唯有充分做好軍事鬥爭的準備，要隨時能夠給『台獨』以決定性的懲罰。隨著島內謀『獨』氣焰不斷變得囂張，那一歷史性的轉折時刻正在越來越近。」

胡錫進稱，「可以肯定的是，台灣今天的割據情況只是歷史的一個短暫片段，它一定要終結的。如何讓終結它的過程對中國崛起的損失最小、帶來的促進最大化，主動權牢牢掌握在大陸的手裡。台灣那邊越是折騰，大陸收拾『台獨』的決心就下得越早，這個邏輯是鐵定的。

在胡錫進這則貼文下方3,000多則跟帖中，儘管也有人為國民黨緩頰，認為也許國民黨是在「曲線救國」，但絕大多數網友也是一面倒批評國民黨。

對於由國民黨提出的這兩項決議案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天晚間也回應稱，堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉」。

朱鳳蓮並說，「國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。」

國民黨 胡錫進 立法院

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