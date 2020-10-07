北歐健康食品 進軍進博會

丹麥王國駐上海總領事雅各布．林朗日前在丹麥食品配料行業經驗分享會上表示，健康食品將成為第三屆中國國際進口博覽會丹麥館的展示重點。他說，經歷了新冠肺炎疫情，人們對「吃得健康」更加關注，所以丹麥食品企業希望借此機會將更多有機食品介紹到中國。

新華社報導，他還透露，保健品是另一個重要的參展領域。在益生菌、維生素等產品方面，丹麥有許多新的品牌渴望進入中國市場。

林朗表示，為進一步拓展中國市場，丹麥企業也在努力探索更適合中國消費者口味的產品。比如丹麥的進口豬肉製品的口味往往偏咸，在進入中國市場後需要二次深加工，原裝酸奶中也添加了水果口味適應中國兒童的需要。

對於未來丹麥食品企業在中國的發展，林朗認為機遇與挑戰並存。「雖然疫情對企業的經營造成一定影響，但是電商平台帶來了新的機遇。丹麥已與天貓、拼多多、叮咚買菜等中國電商平台達成合作，在即將到來的進博會上也將採取多種技術手段滿足企業展示需求。」

不僅是丹麥，多個北歐國家及其企業將在第三屆進博會上把目光投向健康食品。在今年早些時候上海首次舉辦的「五五購物節」上，中國瑞典商會董事林文敦在「6天+365天」進博會常年展示交易平台——綠地全球商品貿易港做起了直播。

挪威和芬蘭的鱈魚加工製品曾經在第二屆進博會上受到中國採購方及消費者喜愛，讓林文敦對中國市場更有信心。他決定把計畫在第三屆進博會上亮相的瑞典向日葵蜂蜜，提前通過網絡直播帶貨，試水中國市場。林文敦說，希望借助貿易港這一專業化平台加快拓展國內渠道，為中國消費者帶來更多歐洲優質新品。

挪威阿克海洋生物有限公司在去年的第二屆進博會上與民營企業江蘇中洋集團達成了戰略合作協議，雙方重點聚焦磷蝦油、磷蝦粉在保健食品、高檔飼料領域的應用和開發，共同拓展中國市場。