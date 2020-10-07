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台商築夢 淮安打造蝴蝶蘭王國

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「在日本切花市場，我們的蝴蝶蘭佔有率達到了35%。淮安蝴蝶蘭就像富士蘋果一樣有名」。提起蝴蝶蘭，江蘇淮安台商黃耿達臉上滿是笑意。　　

中新社報導，這個十一假期，黃耿達選擇「宅」在淮安家中，除了和家人團圓之外，他的重心仍然是打理他的蝴蝶蘭王國。　　

走進黃耿達的台灣特色蝴蝶蘭生產基地，一株株盛開的蝴蝶蘭如彩蝶飛舞，紅龍、大辣椒、青蘋果、小孔雀等品種絢麗綻放，五彩繽紛，姿態各異。　　

2010年，黃耿達跟隨父親的腳步，踏上江蘇淮安的土地。新的城市，意味著一切都是從零開始。　　

黃耿達說，剛開始淮安話只能聽懂一半，要猜。現在自己也會講一兩句，交流沒問題。淮安兼有南北氣候特徵，溫度、濕度適中，特別適合蘭花生長。這些年，他們也一直致力於蝴蝶蘭品種的引進和栽培。　　

他表示，他們從一開始的1萬多平方米，做到了現在的11萬多平方米，大概一年出口300多萬枝花到日本，營業額達6000萬元人民幣。目前，這裡是全亞洲最大的單體蝴蝶蘭基地。

黃耿達的蝴蝶蘭主要銷往日韓，淮安臨近港口，用水運的方式運輸蘭花，既便捷又降低成本。黃耿達還請來台灣的智囊團，在台灣農業博士吳晉東等人的幫助下，他們開始改進技術，延長花期，改良品種。　　

今年受到疫情影響，黃耿達的企業受到了不小的衝擊。在繼續開拓海外市場的同時，他開始將適銷對路的出口產品投入大陸國內市場。在當地政府的幫助下，加上節日消費市場的需求，銷量不愁。

黃耿達來淮安已十年，這十年間，他見證淮安的發展。他說，「淮安是台資新高地，在這裡台商多、朋友多，營商環境也好。常常會有一些親商會，解決問題的效率特別快，會議還沒結束，我們就與相關部門銜接上了」。

台商 日本 疫情

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