北京新盤打折 2字頭房源再現

目前正是大陸樓市銷售金九銀十的旺季，北京新盤市場在競爭之下，銷售價每平方公尺不到人民幣3萬的「2字頭」房源又出現了，而且在售新盤有半數折扣普遍在八五折左右，最低可到七八折。

央視財經報導，9月下旬，房山區某個精裝修新房項目以人民幣2.8萬元均價入市，同一地段兩年前入市的新房項目均價為人民幣3.2萬元左右，一套90平方公尺的小戶型，兩年間降價了人民幣36萬元。

十一假期最後兩天，北京共13個樓盤拿到預售許可證，全部在假期開盤，加上已開盤專案，目前北京市場上，在售新房專案超過50個，至少25個項目都在國慶期間推出了打折房源，折扣普遍在八五折左右，最低可到七八折。

貝殼研究院高級分析師潘浩指出，降價大多數情況是一種行銷手段，房企會根據自己樓盤或者房源的情況，推出大力度的促銷房源，階段性地會造成個別的樓盤或者房源的價格下跌，但也不會是整體性。

數據顯示，今年前8月，北京新房市場成交面積年減18%，截至到8月底，北京商品住宅庫存為1096萬平方公尺，銷售去化周期大約為22個月，市場競爭激烈。

此外，今年初受疫情影響，多地售樓處暫時關閉，多個城市的線下房展會也因疫情暫停舉辦，購房人消費習慣發生變化，資本紛紛布局線上購房服務。

北京購房人梁慧說，她和朋友實地看房前，都會先在網路平台上檢索相關資訊，找專業經紀人諮詢，再透過VR、直播等方式瞭解房屋戶型和裝修，確定初步意向後，再往售樓處實地瞭解。

居理新房CEO王鵬指出，一個客戶買房一般要看2到3個月，看超過10個樓盤，但透過網路工具、用累積的系統數據，可以幫開發商提高效率，客戶平均看2.5個樓盤，大概平均周期在15天左右就可以成交。

線上房地產交易和服務平台貝殼找房，8月中旬在紐交所上市，市值一度突破人民幣5000億元，超過萬科、恒大等老牌房企。

9月中旬，阿里宣布成立「天貓好房」平台，高調宣布未來三年所有收入用來補貼購房者；京東、蘇寧等互聯網企業也早已布局線上房產交易。