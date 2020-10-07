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中芯股價彈升 帶旺科技股

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中芯國際5日受美國官方制裁消息導致股價下挫後，昨（6）日在港股盤中暴力反彈一度漲逾10%，帶動科技股集體爆發。券商分析，滬港AH溢價指數創十年新高，後續港股表現或強於A股。

在證實遭受美國制裁後，中芯國際H股5日大跌4.6%。

受美國科技股帶動，港股科技股昨天幾乎全面大漲，中芯國際早盤一度漲逾10%，午盤後漲幅收斂，收在港幣18.5元，上漲7.1%。

恒生指數昨一度衝破2萬4,000點大關至2萬4,005點，收2萬3,980點，上漲212點，漲幅0.9%，科技類股普遍上漲。

富智康集團上漲6.9%、高偉電子上漲38%、比亞迪電子上漲7.9%、金山軟體上漲7.7%、中興通訊上漲6.3%、瑞聲科技上漲4.6%，小米上漲2.9%。

證券時報e公司報導，華泰證券研報指出，AH溢價指數能反映滬港兩地同時有A股及H股上市公司的兩地股票交易折溢價水準，近十年來，A股相對港股大多呈現溢價狀態。

統計發現，當AH溢價指數從高點回落時，滬深300的後續表現往往不及恒生指數。當前AH溢價指數創十年新高，後續回落機率較大，港股相對A股或表現更優。

中信證券也認為，AH股的溢價指數達到歷史高點的146，以及在美元結構性向下的趨勢中，港股的長線配置價值顯現。

隨著近年來南下資金對港股的話語權日益增加，港股 A 股化趨勢明顯。

加上大陸經濟向科技和服務轉型以及恆指改革吸引大量公司赴港上市，港股市場風格正由傳統的低估值金融地產，往大消費及新經濟類股轉移，此一趨勢長期仍將延續。

光銀國際認為，第4季隨著有更多重量級公司赴港上市，香港股市將保持上升勢頭，也將進一步提振市場氣氛，預測恆生指數將會在2萬5,000點至2萬7,400點之間波動，本益比達到10.5倍至11.5倍。

港股 中芯 科技股

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