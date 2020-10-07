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陸基金發行 前三季逾10兆元

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
圖／經濟日報提供
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炒房不如買基金？大陸今年前三季新發行的1,127檔基金，合計規模已突破人民幣2.3兆元（約新台幣10兆元）歷史大關，其中約60%為權益類產品（投資股票或股票型基金），在「房住不炒」調控背景下，大量居民儲蓄將轉向資本市場

券商中國報導，A股市場自9月進入震盪區間以來，基金發行出現兩極分化。

一方面是新發行產品頻頻出現延長募集，甚至有募集期截至2021年的新基金出現；另一方面是單個產品動輒高達人民幣百億元的認購規模。

Wind數據顯示，截至9月底，今年基金發行規模已逾人民幣2.3兆元，是歷史上新發基金規模最多的一年。去年全年新基金規模僅有1.49兆元。

公開資料顯示，9月以來，已有華泰柏瑞景利、海富通成長甄選、北信瑞豐優選成長、鑫元安鑫回報等多檔基金發布延長募集期限的公告，這些延長募集的產品，一部分來自中小型基金公司，在市場震盪中品牌影響力有限，產品沒有明星基金經理的光環加持，對投資人較難產生吸引力。

大型基金公司的創新型產品，則是比較受投資人青睞。

例如易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金發行的螞蟻戰配基金，產品10%將參與螞蟻戰配，每檔限額人民幣120億元，9月25日在支付寶管道發售後，1小時內，這五檔基金認購額逾人民幣100億元。

市場還出現一檔募集期到2021年的新產品。根據華安基金披露的《華安添福18個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》，該產品募集期限為2020年10月12日到2021年1月11日。這也是今年以來首檔募集期到2021年的產品。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，新基金發行火爆並不只是今年的偶發情況，而是未來十年的大趨勢。未來十年將是基金發行的黃金十年，也是價值投資的黃金十年。

上海證券研報指出，龍頭基金公司投資管理團隊擁有較大優勢。基金公司對投資經理的培養，以及穩定的投資團隊建設，是保證未來業績的基礎。

人民幣 資本市場 上海

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