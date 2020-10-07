陸版iPhone 12 賣1.9萬元

蘋果今年將針對大陸市場用戶，推出訂製版的iPhone 12，可能會冠以iPhone 12 mini的稱號，功能將縮水，例如只支持4G網路、取消附贈的有線耳機、充電器等，預計賣人民幣4,400元（新台幣1.9萬元）。

據了解，蘋果首批iPhone 12已在10月5日向經銷商發貨，出貨機型包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12，存儲版本包括64GB、128GB、256GB。

美國不少分析師也認為，蘋果很有必要推出只支援4G網路的iPhone 12入門版，特別是針對大陸市場用戶，這可以獲得更多市占率，讓更多使用者有買新設備的衝動，畢竟蘋果還有更高階iPhone 12來獲得更高利潤。

騰訊財經報導，iPhone 12 mini雖然搭載支持5G全頻段的基帶，不過蘋果已進行限制，只支持Sub-6GHz頻段，不支持毫米波，這對於大陸用戶來說，根本用不上。

Sub-6GHz和毫米波是5G網路的兩個頻段代號，目前大陸採用的是Sub-6GHz，該頻段特點是信號穿透力強，但數據傳輸速度要慢於毫米波；而美國主要採用的是毫米波頻段，特點是傳送速率快，但穿透力很差。

能同時支持Sub-6GHz和毫米波頻段的機型自然是最好的，相關人士表示，大陸Sub-6GHz頻段的5G網路速度已非常快，而iPhone信號卻是備受詬病，如此一來選擇信號更強的Sub-6GHz不失為一種更好選擇。

這樣一來的話，iPhone 12新機中只有兩款完全支持Sub-6GHz和毫米波頻段，也就是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。