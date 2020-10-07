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陸房企業績達標率 難看
克而瑞統計數據顯示，今年房企業績目標的完成情況受到疫情衝擊，整體表現不及2018年和2019年同期。今年前三季，有近三成房企目標完成率不足65%，為近三年同期最差。部分房企積極抓住十一長假的銷售機會，加快去化庫存。
澎湃新聞報導，截至9月底，僅有八家目標完成率達75%以上，處於行業較高位，但整體占比也顯著低於2019年同期。
目前來看，不少房企在全年業績目標完成度較低的情況下，銷售、去化承壓，第4季仍需加快推盤節奏、加速去化。
今年前九月大陸房企銷售額最高的是恒大人民幣5,058.6億元，其次是碧桂園，恒大靠著七折賣房，快速回收資金。
碧桂園9月合約銷售額達人民幣646.3億元，年增25.3%；合約銷售面積759萬平方公尺，年增31.6%，9月合約銷售額增速略高於同類行業。
克而瑞分析，9月單月大陸房企銷售金額年增21.3%；前九月的平均增幅則為5.5%。
克而瑞表示，整體來看今年房企整體銷售和供貨節奏後移、下半年供應量顯著提升。但是9月規模房企的去化率水平卻呈下降趨勢，第4季房企去化壓力仍然較高。
碧桂園常務副總裁程光煜曾在上半年財報會上表示，公司有信心在今年前八個月的累計銷售額趕上甚至超過去年同期，全年銷售業績估年增10%。
去年銷售額人民幣5,522億元，依此推算，今年碧桂園計畫銷售目標約人民幣6,074.2億元。
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