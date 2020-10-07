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螞蟻戰配基金 搶手

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

阿里巴巴旗下螞蟻科技將上市，不少投資人透過購買戰略配售基金方式參與，匯添富螞蟻戰配基金日前宣布提前售罄，這是五檔螞蟻戰配基金中第四檔宣布售罄基金，預告螞蟻股票搶手。

智通財經報導指出，匯添富「創新未來18個月封閉混合基金」在5日提前結束募集，是繼易方達、鵬華、中歐之後，第四檔已售罄的螞蟻戰配基金。有消息指出，該基金有逾300萬人購買，約人民幣120億元，人均客單僅人民幣4,000元，反映出其普惠宗旨。

各方瘋搶螞蟻戰配基金，五檔基金在9月25日才開賣，曾創下1小時售出百億元的盛況。當前有四檔螞蟻基金募滿人民幣120億元，和封閉期一年以上產品相比，已創下規模和速度新高。

此外，螞蟻正尋求大陸和香港監管機構批准上市，於科創板和港交所同日定價及掛牌，實現「A+H」同步上市，並規畫在網上路演。

華南早報報導，由於大陸和香港監管機構的程序有區別，將導致螞蟻上市時間表延誤。其中，港交所平均採取定價後「T+5」上市，而螞蟻集團擬在科創板採取定價後「T+6」上市，所以在港上市將須等候多一天。

螞蟻上市募資額傳出擬增至350億美元，有望成為全球史上最大型IPO案。不過，螞蟻在IPO過程中的罕見做法，引起質疑，此樁IPO可能得不到充分審查。

路透引述消息稱，此次螞蟻IPO的發售工作無論在保密程度，以至推進速度方面皆異乎尋常，例如，要求牽頭行的銀行家，須個人親自簽署保密協議。

IPO 人民幣 香港

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