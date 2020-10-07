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房市反轉 北京建案打折賣

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
北京高達半數新建案都打折，最低可到七八折。圖為北京某建案。（中新社）
北京高達半數新建案都打折，最低可到七八折。圖為北京某建案。（中新社）

大陸十一房市銷售不如預期，建商開始打折，北京高達半數新建案都打折，最低可到七八折，這也是近年十一長假罕見的房屋打折銷售的現象。

央視財經報導，十一長假向來是大陸房市銷售旺季，十一假期最後兩天，北京共13個樓盤拿到預售許可證，全部在假期開盤，加上已開盤建案，目前北京市場上，在售新房專案超過50個，至少25個都在十一期間推出打折房，折扣普遍在八五折左右，最低可到七八折。

貝殼研究院高級分析師潘浩指出，降價大多數情況是一種行銷手段，房企會根據自己樓盤或者房源的情況，推出大力度的促銷房源，階段性地會造成個別的樓盤或者房源的價格下跌，但也不會是整體性。

北京新屋市場在競爭之下，銷售價每平方公尺不到人民幣3萬的「2字頭」房源又出現了，9月下旬，房山區某個精裝修新房項目以人民幣2.8萬元均價入市，同一地段兩年前入市的新房項目均價為人民幣3.2萬元左右，也就是說，一套90平方公尺的小戶型，兩年間降價了人民幣36萬元（約新台幣152萬）。

數據顯示，今年前八月，北京新房市場成交面積年減18%，截至到8月底，北京商品住宅庫存為1,096萬平方公尺，銷售去化周期大約為22個月，市場競爭激烈。

此外，今年初受疫情影響，多地售樓處暫時關閉，多個城市的線下房展會也因疫情暫停舉辦，購房人消費習慣發生變化，房企紛紛布局線上購房服務。

北京購房人梁慧表示，像她和朋友去實地看房前，都會先在網路平台上檢索相關資訊，找專業的經紀人諮詢，再透過VR、直播等方式瞭解房屋的戶型和裝修，確定初步意向後，再前往售樓處實地瞭解。

居理新房CEO王鵬指出，一個客戶買房一般要看二到三個月，看超過十個案子，但透過網路工具、用累積的系統數據，可以幫開發商提高效率，客戶平均看2.5個案子，大概平均周期在15天左右就可以成交。

線上房地產交易和服務平台貝殼找房，8月中旬在紐交所上市，市值一度突破人民幣5,000億元，超過萬科、恒大等老牌房企。

9月中旬，阿里巴巴宣布成立「天貓好房」平台，高調宣布未來三年所有收入用來補貼購房者；京東、蘇寧等互聯網企業也早已布局線上房產交易。

北京 人民幣 疫情

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