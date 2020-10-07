廣州港外貿航線 達到120條

廣州港集團6日稱，廣州港全港集裝箱外貿班輪航線達到120條，發展成為華南地區非洲航線最密集的樞紐港，已開通的22條非洲航線基本覆蓋東非、西非和南非等區域的所有基本港。

中新社報導，廣州港依託新設立的東南亞辦事處對接亞洲一帶一路沿線國家和地區，該港口一帶一路方向航線已突破100條。

隨著「阿格萊亞」輪掛靠南沙二期碼頭，中遠海運亞洲航線CME首航南沙，廣州港外貿班輪航線總數達到120條。

廣州港集團相關負責人稱，CME航線在南沙運作，豐富廣東企業往來馬來西亞的貿易途徑，促進廣東本地服裝、家電出口市場的穩步發展及滿足木材、再生紙漿日益增長的進口需求，有利於深化中馬雙方經濟合作。

截至目前，廣州港全港集裝箱班輪航線總數已達165條，其中外貿班輪航線120條，此外還開通了69條「穿梭巴士」駁船支線和11條海鐵聯運班列。