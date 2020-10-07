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廈門文旅年輕化 消費比逾7成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廈門文旅產品抓住年輕人這一重要出遊群體，在我們平台上架的很多新產品符合年輕人好新奇、重體驗的特點」。對於今年國慶長假過半時呈現出的新特點，阿里巴巴集團飛豬平台資深目的地運營專家周彬5日表示。

中新社報導，周彬稱，從預定信息和飛豬文旅消費大數據分析，這個假期購買廈門文旅產品的年輕遊客大幅提升；在飛豬、淘寶平台購買假日廈門文旅產品的消費者中，25歲到35歲的年輕群體消費占比首次超過70%，客源地前五位為廣東、上海、浙江、江蘇、北京。

在假期前，廈門推出「2020廈門文旅消費季」，以「快樂廈門遊」為主題在阿里巴巴集團飛豬平台上搭建廈門特色文旅消費會場。除了推出廈門具有傳統優勢的休閒住宿、康養度假、鼓浪嶼漫遊等產品外，廈門還組織了部分創新特色文旅產品上架銷售。　　

按照年輕人喜好體驗的個性特點，廈門推出「新漁民」小嶝島灘塗趕海捕魚跟團一日遊、五緣灣帆船登船體驗遊等年輕態產品，受到市場青睞。

在優勢產品年輕化方面，廈門市文化和旅遊局指導各文旅企業出新招，多家高端酒店推出的「漂浮下午茶」系列產品成為飛豬平台上的熱門旅遊商品。廈門根據10月仍可親水遊玩的季節優勢，加上海悅山莊酒店等擁有海島風情泳池或無邊際泳池的高端設施，吸引年輕遊客紛紛前來打卡。　　

廈門還持續通過消費信託金融手段推出消費折扣優惠券，並疊加中國光大銀行推出的「光大魅力廈門旅遊節」刷信用卡得優惠服務，符合年輕遊客的消費習慣。　

周彬認為，從數據分析上可以看出，相比其他旅遊目的地，廈門文旅市場消費群體結構在本次假期中呈現出的年輕化特色更加明顯，將為廈門進一步拓展年輕遊客群體市場打下堅實基礎。

廈門 酒店 上海

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