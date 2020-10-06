賈躍亭創辦公司法拉第未來 正籌備在美「借殼上市」

樂視創辦人賈躍亭創辦的電動跑車公司法拉第未來（Faraday Future）正籌備以SPAC（特殊目的併購）的方式尋求在美國實現IPO，作為新創電動車企業，這個反向併購實現上市的方式可能是最快的IPO路徑。

澎湃新聞引述路透報導，FF執行長畢福康透露，該公司正努力達成這個交易，並希望可以盡快宣布這些事情，但他拒絕透露談判對象，也拒絕透露交易完成時間。不過，畢福康說，FF將在獲得融資9個月後交付其首款電動豪華汽車FF 91，並在這類交易達成12個月後開始批量生產。

FF大陸相關人士拒絕對此做出回應，也拒絕透露有關美股IPO的更多細節。

據了解，SPAC（特殊目的併購）有別於傳統「IPO上市」，這種方式通常是資本方成立一家只有現金卻沒有實際業務和其他資產的殼公司，在美股市場上市，然後在一定期限內，通常是兩年內，找到某個行業擁有發展潛力和優質商業的公司實現反向併購，幫助目標公司實現上市的同時，也實現SPAC公司原始投資人的獲利。SPAC可以幫助企業縮短上市所需的時間，提高效率，且受到的監管審核較傳統IPO少。

不少生物科技企業和新能源車企都透過SPAC方式實現上市，金融市場平台Dealogic的數據顯示，今年到目前為止，SPAC完成了47筆收購，涉及交易金額總計502億美元，而去年全年完成22筆收購，涉及交易金額總計151億美元。