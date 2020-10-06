中芯被美制裁拖慢研發 華為恐遭德國情報機關審查

中國最大芯片代工廠中芯國際4日證實已受美方出口限制，對此，專家分析，美方此舉將拖慢中芯國際先進工藝研發量產進程。另外，德媒報導，中國電訊設備商華為的5G設備將面臨德國技術和政治層面的雙重審核，並或由情報機關介入。

香港文匯報報導，中信證券電子行業首席分析師徐濤表示，中芯國際用於芯片代工的設備和材料離不開美國廠商。美國出口限制，直接導致中芯購買來自美國和部分國際公司的設備材料以及備品備件時遇到阻礙，甚至有斷貨的可能。

另外，出口限制也可能令中芯國際先進工藝的研發進程受到阻礙。有行業專家對香港文匯報指出，中芯國際目前最先進工藝製程只有14nm。截至2020年二季度，先進製程14-28nm營收占比僅為9.10%。從營收比重來看，先進製程營收占比有限，對整體業績影響不大。但與此同時，先進製程的工具通常包含美國技術，中芯國際此前規畫在2021年量產10nm製程，7nm製程目標是在2023年進入量產，這個時間表可能需要重新規畫。

專家指，中芯國際受制裁，可能進一步影響向華為供貨，還可能影響到中芯國際的美國客戶，如高通，進而影響到全球部分芯片產品的供應。

另據德國之聲報導，德國政府對電信設備供應商的安全審核，迄今都集中在技術層面：只要沒有被發現漏洞或後門的設備，都被認為是安全的。德廣聯以及「商報」進日從政府內部人士處獲悉，柏林今後還將引入政治層面的審核，並且由情報機關介入。

報導指出，對於5G技術領軍企業華為而言，德國政府的這一動向可能會極大地提高其參與德國5G網路建設的門檻。德廣聯掌握的信息顯示，德國聯邦政府雖然無意全面排除華為，但是內政部長、外交部長、經濟部長已經就雙重審核機制達成共識。

報導稱，簡而言之，今後華為是否能參與某一德國境內的5G建設項目，將很大程度上取決於德國聯邦情報局的政治判斷。