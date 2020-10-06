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港國泰工會晤資方 盼能先自願離職

世界日報 / 記者林宸誼／香港6日電
國泰航空勞資雙方下周再會晤。報系資料照片
國泰航空勞資雙方下周再會晤。報系資料照片

國泰航空將宣布大規模裁員，不過國泰航空5日最新回應時指出，並沒有消息公布，而勞資雙方下午會面後沒有進展，將於下周再會晤。國泰航空股價收升1.1%，報港幣5.41元。

香港經濟日報報導，國泰航空5日下午與空服員工會會面，資方表示經常與工會保持溝通，工會於會後表示，會面沒有大進展，雙方將於下周再開會。

民用航空事業職工總會主席李永富出席電台節目時表示，一直聽說國泰航空將裁員，然而不知裁員規模，國泰航空員工也感到緊張及擔心。

根據內部簡訊截圖，國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）向機師員工表示，5日不會公布重組相關消息，也重申目前沒有任何確實公布日期，因重組方案細節正不斷改變，管理團隊會在本季向董事會交代未來規模、營運模式；並告誡員工勿屈服於傳言，避免流傳未經證實消息。

記者林汪靜／香港6日電

香港業界工會5日指出，裁員絕不是解決問題的首選方案，並促請國泰及港龍考慮推出自願離職計畫代替裁員。

港媒報導，香港「港九勞工社團聯會」及「交通運輸行業委員會機場空運員工協會」5日發表聲明，指出國泰及港龍作為龍頭企業，若決定大規模裁員會使得其他公司仿效，對社會影響深遠及廣泛。兩會認為，國泰及港龍作出任何行動時，應對員工的衝擊及影響降到最低。

香港「港九勞工社團聯會」及「交通運輸行業委員會機場空運員工協會」5日呼籲，國泰及港龍積極考慮以其他可行方案代替裁員行動，如先行推出自願性離職計畫，同時給予優於法例或合約的補償。此外，兩工會已要求香港政府盡力協助香港航空公司開拓及恢復航班路線，進而減少香港航空業界的職位流失。

香港 國泰航空 機場

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