香港黃金周變寒冬周 內地客4天僅658人 暴跌99%

港府入境事務處發布的數據顯示，10月1日至4日，內地赴港的遊客人數分別為93人，154人、186人、225人，合計658人，相比去年十一黃金周期間，入境香港的內地旅客累計約為67萬人次，暴跌99%。

由於到香港旅客數量大幅減少，香港多個行業生意慘澹，往年的十一黃金周變成了寒冬周，尖沙咀廣東道一帶是遊客購物勝地，往年非節假日都會被擠得水泄不通，但今年十一期間，幾乎無人光顧。

作為以往香港黃金周主要消費群體的內地遊客，則仍受制於「強制檢疫令」，目前該規例已延長至2020年12月31日，也就是說，今年底前從內地入境香港後，仍須強制隔離14天。

證券時報報導，一位香港市民表示，打折都沒人去啦，沒有吸引力，天天打折但奢侈品又不是誰都天天買，十一期間本地人都去郊區爬山，露營去了，例如西貢、南丫島等，日常的小商超也不會有折扣。

這名市民還指出，今年疫情破壞了整個黃金周，之前的購物勝地旺角、銅鑼灣等一帶奢侈品、首飾店生意暴跌，許多店鋪無人問津，而且街邊不少店鋪都選擇關閉結束。

港府先前曾推出幾輪防疫抗疫基金來刺激經濟發展，但新冠疫情反覆，通關一直被延遲，已有大量依賴遊客生意的小店鋪宣告破產。

9月29日，港府發布公告表示，將強制檢疫令延長至12月31日，也就是說，從內地入境香港後，必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天的強制檢疫令。延長有關規例的有效期，並不代表該等規例下現行施加的限制會持續不變直至有效期完結，港府將視乎疫情發展，收緊或放寬甚至取消個別限制和條件。

在旺角經營手機配件的阿婷表示，商業街的客流量只有以前的十分之一，「我們的營業額一天港幣幾百元，如果通關再度延遲，我可能也會選擇把這家店關閉，已經維持不下去了。」而在一個月以前，她已經關閉了銅鑼灣的一個小門市。

知名品牌比如周大福、海皇粥店、實惠等，也都陸續宣布暫時關閉部分分店，縮短營業時間，或讓員工放無薪假期等。

港府發言人表示，訪港旅遊業維持停頓，加上本土新冠肺炎確診病例在7月急升，使得香港收緊保持社交距離措施，進一步打擊本地消費，導致零售業的經營環境再度變得較為嚴峻。

10月1日至4日，內地赴港的遊客人數合計658人，圖為香港迪士尼樂園。中通社