美禁TikTok、Wechat 陸稱違反WTO規則

一名貿易官員稱，大陸在世界貿易組織（WTO）的一次會議上表示，美國對TikTok和Wechat的限制措施違反了WTO規則。

路透報導，川普政府之前針對這兩款App推出下載禁令，並以國家安全擔憂為由，命令TikTok的母公司字節跳動將其美國業務出售給一家美國公司。不過，美國法官對此一禁令提出了質疑。

一名不具名的知情貿易官員指出，大陸代表在2日的閉門會議上表示，這些措施「明顯不符合WTO規則，限制了跨境貿易服務，違反了多邊貿易體制的基本原則和目標。」

該名官員還說，大陸代表稱美國未能提供具體證據說明其頒布措施的原因，這是對規則的「明顯濫用」。在同一次會議上，美國為自己的行為進行了辯護，稱是為了減輕國家安全風險，美國政府先前曾表示，大陸政府正在獲取美國用戶的數據。

美國貿易代表署沒有對此回應；大陸駐WTO代表團的一名官員也沒有對此給予回應。據了解，大陸的陳述本身不會產生任何後果，但大陸可以就此向WTO提出正式的法律申訴。