石獅食品城 出口「閩南味」

中國石獅國際食品城項目已在10月1日開城融市，近200家商戶入駐、500多間店鋪開業。此舉標誌著包括石獅在內的閩南僑鄉「古早味」將正式藉助全國首個預包裝食品出口試點的東風，以小批量食品快速出口的方式加快走出去。

中新社報導，作為古代海上絲綢之路起點城市泉州的商旅重鎮，石獅處於泉州灣港口和交通的核心位置，石湖港擁有菲律賓、日本、越南、泰國等多條一帶一路航線及35條內貿航線。2019年9月，中國海關總署進出口食品安全局正式批復石獅成為全國首個市場採購貿易方式預包裝食品出口試點。2020年初，中國石獅國際食品城項目正式啟動。

據中國石獅國際食品城籌委會總指揮、石獅市副市長邱永豐介紹，憑藉相關政策，入駐中國石獅國際食品城的商戶及貿易主體可享受以市場採購貿易方式出口預包裝食品，免徵增值稅、簡化歸類等便利化通關，在進口上享有泉州市跨境電商零售進口試點及泉州石湖港保稅物流中心（B型）等優勢政策，同時在食品城採購的散貨拼櫃可集中報檢，海關依據商品報檢單快速放行，提高通關時效。

邱永豐說，泉州是中國三大重點食品生產基地之一，也是海外華僑華人地區的重要食品供貨基地，食品行業年產值1千多億元人民幣。

包括泉州在內的中國製造食品在東南亞和中東地區深受歡迎，華僑採購商經營著當地相當規模及數量的食品超商和餐飲場所，對各類休閒食品需求種類繁雜、數量龐大，以往一般貿易模式很難符合其實際業務需求。

石獅市商務局局長林金場表示，海外採購商可實現一站式拼箱拼購，對食品貿易來說是新的創舉和新的機遇。石獅國際食品城重點面向國際貿易型、生產型食品進出口企業和休閒食品、海洋食品生產、婚慶食品、伴手禮、食品輔料等領域開展集中招商，凸顯石獅商貿城市定位，扶持壯大新型食品產業帶，將引導更多企業藉助一帶一路走出去。