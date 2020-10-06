海南島免稅購物 十一熱潮顯現

作為海南旅遊的金字招牌之一，很多遊客將離島免稅購物列入海南島旅遊的必玩項目。十一假期期間，海南多個離島免稅店延續暑期的熱度，進一步呈現消費回流。

中新社報導，三亞市旅文局早前進行的抽樣調查顯示，今年7月份離島免稅新政正式實施後，來三亞旅遊的遊客中有8成選擇去免稅店購物，三亞國際免稅城成為熱門旅遊目的地。

受離島免稅政策、出境遊回流等信號釋放，以及新增免稅體驗店、海棠灣免費機場巴士啟運、新開通省際班線直達三亞等基礎設施升級因素影響，十一三亞免稅購物熱潮顯現。

作為海口唯一的市內免稅店，日月廣場免稅店近日增加寶格麗、歐米茄、Tiffany、Prada等品牌，其中一些品牌進行開業雙倍積分等酬賓活動。十一假期客流量較平日有明顯增長，其中既有錯峰出遊的本島居民，也有外地遊客。

來自海口的吳女士準備明天坐飛機出島，提前一天購買化妝品，發現比市場價要便宜20%以上。

湖南遊客李晴假期安排環島遊，放下行李就先到免稅店看看，除了給自己買還要幫朋友帶貨。李晴說，現在購物額度有10萬元（人民幣，下同），可以放開購買免稅品。

免稅商品的價格優勢是促使遊客必逛免稅店的重要因素。如某品牌俗稱「神仙水」的護膚精華露，免稅店一瓶250ml裝售價1183元，有稅專櫃一瓶220ml裝標價超過1400元；「小鋼炮」祛斑精華露2支50ml裝售價2058元，有稅專櫃同款單支售價在1500元左右；某箱包品牌TABBY系列一款女包專櫃售價4500元左右，在免稅店標價3500元，加上正在進行的滿減活動，相比有稅價格便宜了1200元。

「買一隻包就差不多補回機票錢了」。某箱包品牌銷售員譚佳佳說，當前施行的離島免稅新政取消了箱包限購件數之後，進店顧客數量如潮水般上漲，因而十一假期幾乎全員在崗待客。

「現在來海南不逛免稅店好像少了什麼」。在三亞國際免稅城，來自南寧的陳女士一家沒有明確的購物清單，準備在三亞度假七天的陳女士說，此行就是住酒店、逛商場，無計畫報團參觀各類景區。