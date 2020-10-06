浙江海淘會 上千場次供採對接

作為浙江省參與第三屆中國國際進口博覽會的配套活動，2020浙江國際優品「海淘會」（下稱「海淘會」）10月3日-6日在浙江杭州舉行。

中新社報導，本屆海淘會同時面向中國國內終端消費者和境外專業採購商，在滿足防疫條件情況下，邀請境外貿易採購商、外商協會代表現場洽談，預計將有近千位來自俄羅斯、烏克蘭、墨西哥、哥倫比亞、烏茲別克等國家及地區的零售商、批發商及貿易代表實現線上線下上千場次精準供採對接。

談及本屆海淘會的亮點，浙江省商務廳貿發處處長陳志成表示，他們邀請很多在中國國內的國際採購商和很多國外大型採購商在中國國內的代理或分支機構線下參展採購，同時結合浙江出口網上交易會，為參展外貿企業提供與日本、馬來西亞、波蘭、俄羅斯專業採購商一對一精準雲洽談服務。

海淘會規模超過8000平方米，設有300多個展位，涵蓋生活用品、時尚用品、健康飲食、工藝品禮品四個展區。上萬種認證齊全、擁有國際品質的海內外精品匯聚於此，品質生活、綠色生態、非遺文創為其中三大元素，如專供歐美市場的時尚服飾、源自馬來西亞的優質咖啡以及非遺精品龍泉玉德青瓷等。

數家擁有國際原創技術的浙江外貿企業將在此次「海淘會」上首次亮相，帶來其自主專利產品，如擁有中國國內外多項專利的智能指路牌、智能鞋覆膜機等。

浙江省商務廳相關工作人員告訴記者，開展首日，智能指路牌便受到韓國、印度、俄羅斯等眾多國家採購商的青睞，產品生產公司已與韓國、印度採購商達成意向訂單。