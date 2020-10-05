機師工會調查：91%市民認機師攸關香港國際聲譽

國泰航空未申請新一輪保就業基金，市場估計公司即將會裁員。國泰機師工會（HKAOA）一項調查表示，逾九成市民認為機師對香港的國際聲譽十分重要，工會認為，結果反映社會大眾認同機師對香港的貢獻，並支持其工作。工會祕書長Chris Beebe接受訪問時表示，國泰航空的架構重組可能影響機師，正努力爭取參與相關談判。

香港01報導，由約2200名駐港國泰機師組成的國泰機師工會日前在南華早報刊登廣告，指該會早前委託市場研究公司益普索（Ipsos）在今年9月3日至7日期間，訪問1000名18歲至55歲或以上香港居民。結果顯示，91%受訪市民認為機師對香港的國際聲譽而言十分重要；87%受訪者認為機師對香港經濟而言十分重要；84%人表示香港為機師感到驕傲。

工會認為，調查結果反映社會大眾認同機師對香港的貢獻，並支持其工作。

信報報導，國泰航空管理層計畫於本年第四季向董事局提交架構重組建議，工會祕書長Chris Beebe表示，國泰航空的架構重組可能影響機師，正努力爭取參與相關談判及討論。他續指，公司未有提供資深機師提早退休計畫的數據，他認為機師明白航空業現時處境，期望可與公司一同面對挑戰。