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港封關市道慘淡 上水「藥房街」倒店8成 水貨客有話要說…

世界日報 / 香港新聞組／香港5日電

香港新冠肺炎疫情持續，今年十一黃金周受限於封關的措施，全港市道慘淡。上水不少藥坊、化妝品店、兌換店等4日人流稀少，新康街約八成的店舖關門或倒閉，十室九空。不過，上水居民表示開心，指街道沒水貨客，衛生問題大有改善，道路也比以往寬敞。

香港01報導，今年十一黃金周上水「藥房街」風光不再，現場所見約八成藥房及藥妝店已關門。但封關多個月，原來上水「藥房街」仍有少量的水貨客拖篋採購。胡先生表示，去年上水非常繁華，現在藥房都關門，只能夠賺點生活費，由過往每月收入近3萬元（港幣，下同，約3870美元），減至1萬多元。

他4日前來為香港的商家買化妝品及藥品，讓他們能夠直接寄往內地。但他指，逛了兩小時仍然未能找到所需的藥品，準備到尖沙咀繼續採購。

60年老店沒見過慘況

據報導，已開業60年的行李篋店主廖太直言，「少到冇人，幾十年都冇見過。」她指，現時的生意慘淡，「賣10蚊賺得1蚊」，過往下雨天時水貨客會買雨傘，或購買行李篋放置貨物。

回顧數十年，她坦言對上水的變遷感到可悲，因街坊早已被水貨客迫走，不願再次回到舊區，而民生舊店如參茸、電器、食品店等，也早已捱不住租金倒閉。

報導稱，提到水貨客銷聲匿跡，於上水居住約20多年，4日外出逛街的陳女士，頓時表現興奮。她指，上水已重返沒有水貨客的年代，但她強調，內地旅客到港消費沒有問題，甚至非常歡迎，但水貨客卻是炒賣，影響民生。

同樣居住上水的周先生也深受水貨客困擾，因家住皇巴站附近，有大批水貨客轉車，他形容現在的上水為「煥然一新」，路上的垃圾減少，空間也較為寬敞。

香港 黃金周

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