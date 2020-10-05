快訊

今年第14號颱風昌鴻生成！ 是否影響台灣「這2天」是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸連假前四天4.25億人次出遊 旅遊收入近1.3兆

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布景區遊覽，壯美的瀑布引人入勝。（新華社）
大陸遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布景區遊覽，壯美的瀑布引人入勝。（新華社）

今年大陸十一中秋相逢，迎來疫情以來的首個長假，民眾出遊意願高。不少熱門景點門票迅速售罄，此後幾日的門票亦已售罄。據大陸文化和旅遊部數據中心測算，十一假期前四天，共接待遊客4.25億人次，實現旅遊收入超過3120億元人民幣，約新台幣1.3兆元。據預測，今年十一假期期間，大陸國內旅遊人數預計將達5.5億至6億人次。「旅遊熱潮」讓外媒感到吃驚，稱看到了中國所展現出的「自信」。

由於外國疫情仍未受控，大陸民眾都放棄「境外遊」留在大陸消費，帶旺國內遊，黃金周旅遊持續「高燒」。據澎湃新聞報導，北京八達嶺長城日前宣布該景點門票已售罄，啟動紅色應急備案。這是該景點在三月二十四日恢復開放後，首次門票告罄。四川峨眉山、西安秦始皇帝陵博物館日前都曾宣布門票售完。旅遊平台「去哪兒」數據指出，十一長假期間，有超過七百五十間主題樂園開門迎客，各大主題公園的預定情況，較假期前一周增加三倍。

昨天是假期第四天，主要旅遊目的地、熱門旅遊景點和網紅打卡地的客流和消費，繼續保持高位、有序運行。各地推出持續的文化活動讓大陸旅遊市場熱度不減。江蘇、湖北等地舉辦的鄉村旅遊節，推出文化展演、非遺項目展等吸引了大量市民遊客前去觀賞和品嘗。例如在貴州清鎮，身穿代表貴州苗族、侗族等十八個少數民族服飾的演員們表演當地特色歌曲。

疫情之下，自駕遊、周邊遊成為首選。據大陸交通運輸部消息，假期前四日，預計大陸高速公路每日平均流量四千八百萬輛，流量峰值為五千三百餘萬輛，已高於去年十一最高值。相比之下，其他客運方式較為遜色。陸路及水路旅客量分別較去年下降三成及四成八；而選擇空路的旅客達六百四十八萬人次，同比下降近一成。

大陸不少飯店、民宿的價格隨著旅遊潮應聲而漲。貴州雷山縣西江千戶苗寨一間客棧被曝平時一兩百元（人民幣，下同）的房價，十一期間飆升到近萬元。當地市場監管部門介入調查，發現涉事的客棧實際價格為三百九十八元至八百九十八元，客棧經理為在十一期間提高瀏覽量，在客房售罄後把價格虛高。目前，客棧已發布聲明向公眾致歉。

大陸掀起的「旅遊潮」引發外媒關注，英國金融時報寫道，「武漢的旅遊活動已經復甦，這讓人驚歎！而免收門票的舉措，更是助推黃鶴樓成為今年長假最受歡迎的景點」。看到中國如此巨大的遊客流量，CNN評價道：中國社會所展現出的這種疫情已得到控制的「自信感」，與今年初春節假期時那種「焦慮不安感」形成了鮮明的對比。

疫情 人民幣

延伸閱讀

陸流感疫苗供應吃緊 炒價升至3倍

4天連假後上班日 中午過後空品漸轉差

VHQ大陸營運 可望回穩

第三次陸全國國土調查 邁收官階段

相關新聞

大陸連假前四天4.25億人次出遊 旅遊收入近1.3兆

今年大陸十一中秋相逢，迎來疫情以來的首個長假，民眾出遊意願高。不少熱門景點門票迅速售罄，此後幾日的門票亦已售罄。據大陸文...

人民幣創下自2008年以來最大單季漲幅 有三大原因

大陸銀行業內人士分析，人民幣匯率穩步走高是因為人民幣資產吸引力提升、中國經濟復甦進程快於預期。

陸流感疫苗供應吃緊 炒價升至3倍

新冠病毒疫情全球肆虐，刺激中國大陸對流感疫苗的需求。以往少人接種的流感疫苗今年變得炙手可熱，大陸多地供應吃緊、供求不平衡...

北京瞭望／中美關係…兩大腕的敢言

美國總統川普染上新冠肺炎，在中國大陸都算大件事，既有粉紅大媽的敲鑼打鼓，也有知名寫手預警暴風雨將臨。顯示中國民間在中美關...

華為筆電年營收 挑戰3,000億

華為日前發表全新輕薄旗艦MateBook X時公布，華為筆記型電腦在大陸市場占有率16.9%，居第二名，僅次於聯想，華為...

國泰航空裁員 傳砍1,100人

先前放棄申請第二輪保就業計畫的國泰航空，被市場視為裁員的前兆，有消息傳出，國泰航空將於今（5）日向1,100名國泰航空總...

華為鴻蒙手機 明年上市

華為首款鴻蒙系統手機明年將推出，定位中低階，對處理器要求不會太高，這跟目前的禁令有關，同時也跟鴻蒙系統的要求有關，而首款...

從投行看大陸／跨境人民幣新規影響台商資金調度

官方鼓勵企業和個人使用人民幣作為跨境結算貨幣，台商可藉此降低個人外匯風險並增加企業境內外資金調度彈性。

跨境電商三亞開業 搶離島免稅商機

在自貿港政策帶動及消費回流影響下，海南興起免稅購物潮。離島免稅外，跨境電商勢力近來在三亞迅速崛起，以期分羹消費紅利。

陸支付寶服務市場 活躍戶翻10倍

大陸「十一」黃金周，23歲的陳輝並沒有閒著，他帶著自己的團隊在湖北各地跑業務—為小規模經營的實體店完成數字化升級。自3月...

大陸黃金儲量 連5年破萬噸

中國黃金協會發布的「中國黃金年鑑2020」顯示，截至2019年底，大陸全國黃金查明資源儲量14131.06噸，比上年淨增...

浙滬合作 首單跨港區供油

地中海航運公司（MSC）大型集裝箱船舶「SANTA VANESSA」（聖羅凡妮莎）4日在上海洋山深水港區上港集團尚東碼頭...

熱門新聞

陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」

國泰航空裁員 傳砍1,100人

吉林重大車禍 已致18人死亡

「不買寶馬不結婚」孕婦遭渣男趕離家動胎氣 婚事恐告吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。