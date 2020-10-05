陸流感疫苗供應吃緊 炒價升至3倍

新冠病毒疫情全球肆虐，刺激中國大陸對流感疫苗的需求。以往少人接種的流感疫苗今年變得炙手可熱，大陸多地供應吃緊、供求不平衡，預約接種只能排隊「看運氣」。疫苗價格也隨之上漲，甚至有黃牛加價近3倍兜售。

據中新社旗下「中新經緯」報導，北京、上海、天津、黑龍江、重慶、四川、甘肅等多地上月起均流感疫苗短缺。報導稱，一名想預約接種的北京市民于飛（化名），近日先向東城區東直門社區服務站諮詢時被告知，該站9月至今批簽發的180支流感疫苗已全部打完，但從9月23日至29日還有1000多人預約。

于飛其後聯繫位於豐台區的首都醫科大學附屬北京佑安醫院，該院稱流感疫苗接種已預約到11月底，建議可到私立醫院試試。一家聲稱有疫苗的私立醫院要求于飛聯絡客服交錢預約，但從下午1點到5點，醫院客服電話始終「忙線」。

北京一家社區衛生中心稱，往年市民10月才開始預約接種流感疫苗，今年則提早到9月，而疫苗到貨量趕不上採購量。

于飛轉而求助黃牛，後者稱可以幫忙排號預約，不過醫院、疫苗類型與廠家的選擇餘地不大。因疫苗供應吃緊，黃牛還稱，10月預約一針要398元人民幣，11月一針329元。而據近期在北京社區醫院接種過流感疫苗的市民稱，一針四價流感疫苗價格128元，有醫院一針153元，即黃牛價接近醫院價格的3倍。

中國食品藥品檢定研究院的統計顯示，截至9月8日，大陸流感疫苗批簽發總量已累計逾1587萬劑，包括三價流感疫苗、四價流感疫苗和凍乾鼻噴流感減毒活疫苗。今年獲流感疫苗批簽發的企業數亦從去年6家增至7家。

新京報援引中國醫學科學院北京協和醫學院教授馮錄召預測，今年流感疫苗的批簽發量預計較去年倍增達5000萬劑。不過，這一數字僅能覆蓋大陸4%的人口，人群整體接種率仍較低。

大陸流感疫苗之所以仍「一針難求」，疫苗專家陶黎納表示，是因為整體需求波動大，各地的需求也大相徑庭，很多疫苗實際上無人問津，導致整體有20%的報廢率。

北京鼎臣管理諮詢有限責任公司創始人史立臣指出，往年民眾不熱衷打流感疫苗，原因之一是流感疫苗在大陸屬於自費並自願接種的疫苗，費用高於感冒藥與消炎藥，民眾認為接種流感疫苗性價比不高。

另一方面，疫苗批簽發流程亦影響供應情况。據大陸疫苗管理法和相關條例規定，疫苗廠商需按照採購合約，向疾病預防控制機構供應疫苗，再由疾控機構向接種單位供應疫苗。史立臣說，「這意味著，企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方沒苗用。」