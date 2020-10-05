跨境電商三亞開業 搶離島免稅商機

在自貿港政策帶動及消費回流影響下，海南興起免稅購物潮。離島免稅外，跨境電商勢力近來在三亞迅速崛起，以期分羹消費紅利。

中新社報導，自今年7月1日實施離島免稅購物新政以來，海南省4家離島免稅店銷售同比增長超2倍，日均銷售額突破1億元（人民幣，下同）。

離島免稅購物帶動海南旅遊業快速復甦，也刺激跨境電商布局加速。10月4日，三亞面積最大的跨境電商體驗城—天涯海角跨境電商體驗城正式開業。該體驗城由三亞旅遊文化投資集團與趣佰全球共同打造，經營面積5000多平方公尺，內部展示的跨境電商品類非常豐富，展架上有2000多款產品，包括美妝、箱包、名表、酒類、母嬰用品、防曬用品等。

「最為亮眼的是引入歐美、日韓、東南亞一線品牌爆款的美妝護膚產品。」趣佰全球線下負責人左廣輝說，跨境電商體驗城的商品對標離島免稅品定價，若不計各家商城的促銷減免，價格差維持在3%左右。

當前海南全島都被認定為跨境電商零售進口試點範圍，可以開展零售進口模式業務。海口海關的統計顯示，今年1-8月，海口海關共監管放行跨境電商網購保稅進口申報清單48.3萬單、總貨值2.1億元。跨境電商八個月的總貨值雖祗及離島免稅兩日銷售額，但是對比去年同期，增長高達15.9倍。