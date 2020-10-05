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浙滬合作 首單跨港區供油

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

地中海航運公司（MSC）大型集裝箱船舶「SANTA VANESSA」（聖羅凡妮莎）4日在上海洋山深水港區上港集團尚東碼頭，接受來自浙江自由貿易試驗區的浙江海港國際貿易有限公司提供的1000噸低硫保稅船用燃料油的跨港區補給，這是首單浙滬跨港區國際航行船舶供油試點業務。

中新社報導，長三角擁有世界最大的港口群，寧波舟山港是世界第一大港，上海港是全球最大的集裝箱港，港口吞吐量和國際船舶進出量在全球遙遙領先。針對打造以保稅船用燃料油加注為突破口的國際海事服務基地，浙江自貿區對標國際先進水平，承接中國大陸供油資格審批權下放。

本次跨港區供油業務試點成功，是海關、海事等口岸部門和浙滬兩地政府攜手合作，上港集團和浙江海港集團強強聯手的成果。

「這次加油意義重大，作為自貿區跨港區作業的首單業務，服務範圍從寧波舟山港擴大到洋山港。」浙江海港國際貿易有限公司副總經理董平希望下一步能建立長效機制，破除制度籬笆，讓跨港區供油實現常態化。

「首單跨港區供油業務的試點，是上海和浙江合作的開始。」上海市交通委員會港務監管處副處長屠偉峰表示，此次1000噸低硫保稅船用燃料油的跨港區補給，在5個小時內加注完畢，效率很高。

「雖是一單供油業務，但背後蘊含著體制機制的互相協調、支持和突破，為今後長三角海事服務一體化邁出堅實一步。」舟山市港航和口岸管理局副局長丁濤說。

上海 碼頭 海關

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