快訊

一月才推新品牌 Kenzo創辦人高田賢三染新冠肺炎去世

高市又有官警被拔！ 這次為偵查隊長與派出所所長6人

大陸黃金儲量 連5年破萬噸

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國黃金協會發布的「中國黃金年鑑2020」顯示，截至2019年底，大陸全國黃金查明資源儲量14131.06噸，比上年淨增492.66噸，同比增長3.61%。中國大陸黃金查明資源儲量已經連續5年突破1萬噸大關。

新華社報導，由於地質勘探工作的長周期性，勘探成果相對勘探投入滯後。年鑑顯示，2012年以前中國大陸金礦地質勘查投入不斷上升，2012年至2019年大陸黃金查明資源儲量在扣除消耗量的基礎上仍穩定增長，由2012年的8196.24噸逐年上升至2019年的14131.06噸。

根據年鑑，2019年大陸黃金產量380.226噸（不含進口原料產金），與上年同期相比減少20.894噸，同比降5.21%。儘管如此，自2007年以來中國大陸黃金產量已連續13年位居全球首位。

延伸閱讀

反送中示威者深圳遭拘交保一年後 終獲准返港

苦情戲可逆轉選戰 陸媒：川普確診對大陸並非好事

宜蘭南天宮300兩黃金打造純金媽祖 造價2千多萬金光閃閃

荷蘭保安大陣仗 押運上萬金條千箱金幣

相關新聞

中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

中芯國際4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例，向部...

跨境電商三亞開業 搶離島免稅商機

在自貿港政策帶動及消費回流影響下，海南興起免稅購物潮。離島免稅外，跨境電商勢力近來在三亞迅速崛起，以期分羹消費紅利。

陸支付寶服務市場 活躍戶翻10倍

大陸「十一」黃金周，23歲的陳輝並沒有閒著，他帶著自己的團隊在湖北各地跑業務—為小規模經營的實體店完成數字化升級。自3月...

大陸黃金儲量 連5年破萬噸

中國黃金協會發布的「中國黃金年鑑2020」顯示，截至2019年底，大陸全國黃金查明資源儲量14131.06噸，比上年淨增...

浙滬合作 首單跨港區供油

地中海航運公司（MSC）大型集裝箱船舶「SANTA VANESSA」（聖羅凡妮莎）4日在上海洋山深水港區上港集團尚東碼頭...

消化國內外訂單 珠三角工廠趕工

十一黃金周裡，上億人休假、出遊的時刻，珠三角有工廠依然機器轟鳴的在生產。深圳TCL華星光電公司負責人指出，為滿足國內外市場需求，整個長假生產線都會照常運作。隨著疫情防控進入常態化，中國生產鏈在全球率先穩定，不少工廠已在產能恢復的基礎上，實現了逆勢增長。

疫下黃金周 僅93人次內地客訪港 食肆酒吧營業額跌7成

十一及中秋長假期結束在即，不少港人連日來無懼疫情出外消遣，部分區域人頭湧湧，零售業及飲食業界直言市況是「旺丁不旺財」。去年「十一」黃金周到港的內地旅客仍有9.3萬多人次，今年同期只剩千分之一，僅93人次。港人的消費意欲低迷，尤其主要做遊客生意的店舖及販商更屬重災區。

港媒：傳國泰將宣布大裁員 涉及逾千機師空服員

香港國泰航空先前因不參加第二輪保就業計劃，被視為正在準備裁員。近日網上盛傳國泰將於明天（5日）宣布裁員計畫，涉及700名...

陸推動數位貨幣 有利人民幣國際化

國際央行研擬央行數位貨幣（CBDC）方興未艾，瑞銀近期發布看中國大陸數位貨幣報告，針對中國國務院提及支持人民銀行數位貨幣...

A股IPO規模 創十年新高

Wind數據顯示，今年前三季A股IPO募資額已達人民幣3,557億元（約新台幣1.5兆元），創近十年新高；前三季A股IP...

市場預測 外幣存款利率再下調空間有限

中國人民銀行數據顯示，截至8月底，大陸外幣存款餘額為8,195億美元，年增12.1%。連續增長三個月，創近29個月新高，...

江蘇銀行人事搬風 80後新秀嶄露頭角

江蘇省銀行系統進行密集的人事調整，「80後」逐漸登上上市銀行高管的舞台，上市銀行最年輕的副行長為34歲的江陰銀行副行長王...

熱門新聞

信用卡誤當儲蓄卡欠款850元 11年後竟收到「天價賬單」

陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

中芯首度證實遭美國封殺 將繼續與美溝通

中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」

指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

港媒：傳國泰將宣布大裁員 涉及逾千機師空服員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。