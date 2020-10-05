大陸黃金儲量 連5年破萬噸
中國黃金協會發布的「中國黃金年鑑2020」顯示，截至2019年底，大陸全國黃金查明資源儲量14131.06噸，比上年淨增492.66噸，同比增長3.61%。中國大陸黃金查明資源儲量已經連續5年突破1萬噸大關。
新華社報導，由於地質勘探工作的長周期性，勘探成果相對勘探投入滯後。年鑑顯示，2012年以前中國大陸金礦地質勘查投入不斷上升，2012年至2019年大陸黃金查明資源儲量在扣除消耗量的基礎上仍穩定增長，由2012年的8196.24噸逐年上升至2019年的14131.06噸。
根據年鑑，2019年大陸黃金產量380.226噸（不含進口原料產金），與上年同期相比減少20.894噸，同比降5.21%。儘管如此，自2007年以來中國大陸黃金產量已連續13年位居全球首位。
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