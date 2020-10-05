陸支付寶服務市場 活躍戶翻10倍

大陸「十一」黃金周，23歲的陳輝並沒有閒著，他帶著自己的團隊在湖北各地跑業務—為小規模經營的實體店完成數字化升級。自3月開始，陳輝跑遍了湖北黃石市陽新縣的實體商家，為300多家小店搭建小程序、升級支付系統，成為一名出色的小店規劃師。

新華社報導，面對新冠肺炎疫情給經濟發展帶來的巨大挑戰，中國大陸正在以更加積極的就業政策改善就業環境，支持新業態、新模式發展帶動擴大就業。

「有一家連鎖火鍋店通過我們的幫助，端午節當天流水提升了40%。」陳輝說，他的主要工作是利用支付寶線上的數據流量來服務線下實體店，幫助他們實現發放優惠券、外賣等功能，形成店鋪的線上與線下融合，拓展銷售渠道。

這一個踩著風口的新職業，人才缺口巨大。支付寶數據顯示，基於其平台誕生的小店規劃師、數字服務商，約八成集中在中國大陸二三四線城市。截至8月，在支付寶上專為商家提供數字工具的「支付寶服務市場」，活躍用戶比去年同期翻了10倍。

「中國有4000萬家實體店，未來都會面臨數字化轉型。」陳輝希望通過自己的實踐摸索出一套行之有效的方法，並且分享給更多人，一起幫助實體店發展。

中國新就業形態研究中心主任張成剛分析說，以平台組織為特徵的新就業形態大量出現，成為中國大陸新增就業的重要組成部分。隨著勞動力市場靈活性增強，供給端有越來越多勞動者願意選擇靈活就業。

在武漢市洪山區玉蘭苑小區的車庫裡，柴華戴著一次性醫用手套與口罩，對照10餘頁訂單表，將食物與生活用品一一分裝。

柴華是她所在小區的團購「團長」。本是一項因疫情催生的工作，柴華卻意外收穫來自街坊鄰居的信任與肯定。4月8日武漢「解封」那天，柴華正式建立了自己的團購群，做起了一名真正的「團長」。