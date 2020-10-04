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消化國內外訂單 珠三角工廠趕工

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電

十一黃金周裡，上億人休假、出遊的時刻，珠三角有工廠依然機器轟鳴的在生產。深圳TCL華星光電公司負責人指出，為滿足國內外市場需求，整個長假生產線都會照常運作。隨著疫情防控進入常態化，中國生產鏈在全球率先穩定，不少工廠已在產能恢復的基礎上，實現了逆勢增長。

新華網報導，TCL華星高級副總裁趙軍說，儘管疫情對全球半導體顯示行業帶來衝擊，但今年上半年，TCL華星依然實現逆勢增長，銷售總面積達到1420萬平方米，同比增長47.9%；營業收入195.1億元，同比增長19.9%。

無獨有偶，廣州萬寶集團冰箱公司也忙著裝櫃出貨。董事長張靖說，受疫情宅家推動，國際市場對家用電器需求旺盛，上半年公司的冰箱出口量同比增長71%，冷櫃的出口量同比增長199%。「以前這個時候都是進入淡季，但現在訂單已經排滿到年底了」。

在需求回暖、產能企穩的情況下，珠三角還出現了用工緊張、運輸供不應求等現象。宗勳商貿公司關務經理詹海鴻說，受需求表現良好帶動，珠三角部分航線近期運能明顯趨緊，一些遠洋航線運價逐周上漲，船舶租金水平全線反彈，貨櫃提取也普遍漲價。

人民日報報導，中國銀聯3日公布的數據顯示，十一假期前兩天，銀聯網絡交易金額達6287億元，較去年同期增長11.8%。10月1日當天，銀聯網絡交易金額超過3300億元，同比增長15.5%。對此，有網民打趣的說「感覺全世界都在花錢，就我自己沒錢花」。

據了解，西藏、新疆和寧夏十一假期前兩天消費金額同比增長較快。其中，西藏地區賓館住宿類消費金額同比增長超過1倍，餐飲類消費金額增長49%；新疆地區航空售票和加油類消費金額同比增長2倍以上；寧夏地區日用百貨、旅遊售票等行業消費金額同比增長在2成左右。

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