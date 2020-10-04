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疫下黃金周 僅93人次內地客訪港 食肆酒吧營業額跌7成

世界日報 / 香港新聞組／香港4日電
遊客喜歡的旺角女人街（圖）匯集逾百個地攤的露天市集，如今生意清淡。（中新社資料照片）
遊客喜歡的旺角女人街（圖）匯集逾百個地攤的露天市集，如今生意清淡。（中新社資料照片）

十一及中秋長假期結束在即，不少港人連日來無懼疫情出外消遣，部分區域人頭湧湧，零售業及飲食業界直言市況是「旺丁不旺財」。去年「十一」黃金周到港的內地旅客仍有9.3萬多人次，今年同期只剩千分之一，僅93人次。港人的消費意欲低迷，尤其主要做遊客生意的店舖及販商更屬重災區。

文匯報報導，「十一」黃金周一向是內地旅客訪港高峰期，今年新冠病毒疫情下香港實施嚴格的入境檢疫措施，更令旅客絕跡。去年「十一」黃金周到港的內地旅客仍然有9.3萬多人次，今年同期內地旅客人數只剩下千分之一，只有93人次，令香港零售市道跌入深淵，尤其主要做遊客生意的店舖和販商更大受影響。

以往備受高端旅客歡迎的珠寶店，長假期間門面冷清，業界表示沒有內地客來臨，生意額普遍下跌一半，長假期雖有較多市民光顧，但整體消費意欲仍不高。至於名店林立的尖沙咀廣東道，以往人頭湧湧，今年卻人流疏落，有店舖減價至一折促銷。

受「限聚令」限制的食肆及酒吧，生意同樣未見起色，假期營業額較以往同期劇跌逾七成。

旺角女人街以往黃金周熙來攘往，如今街道人流稀少，購物的市民不多，不少攤販「拍烏蠅」在攤檔前傾談電話打發時間。

盼「港康碼」盡快出爐

據報導，在女人街售賣旅遊紀念品逾40年的余先生，昨在攤檔前與友人下棋解悶。他歎道，自去年開始遊客已愈來愈少，生意一落千丈，至今更是旅客絕跡，「幾個月前有個禮拜，我開三日檔，加埋得二百幾蚊生意！」他表示這幾天假期，生意也沒有起色，只盼「香港健康碼」盡快出爐，屆時旅客重臨才有轉機。

開檔出售衣物和小電器的黃先生亦說，過去幾天長假期，全日僅有數百元生意額，只及以往的一成，早前更曾經歷整天「食白果」零收入情況。

以往備受高端旅客歡迎的珠寶店，十一長假期間門面冷清，業界表示沒有內地客來臨，生意額普遍下跌一半，圖為港街頭一家珠寶店。（中新社資料照片）
以往備受高端旅客歡迎的珠寶店，十一長假期間門面冷清，業界表示沒有內地客來臨，生意額普遍下跌一半，圖為港街頭一家珠寶店。（中新社資料照片）
名店林立的尖沙咀廣東道，今年卻流疏落，有店舖減價至一折促銷。（中通社資料照片）
名店林立的尖沙咀廣東道，今年卻流疏落，有店舖減價至一折促銷。（中通社資料照片）

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