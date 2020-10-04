大陸昨新增確診16例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例16例，均為境外移入病例（廣東6例，四川3例，雲南2例，陝西2例，天津1例，上海1例，廣西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入（上海）。

大陸當日新增治癒出院病例10例，解除醫學觀察的密切接觸者272人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例195例（其中重症病例1例），現有疑似病例7例。累計確診病例2901例，累計治癒出院病例2706例，無死亡病例。

截至10月3日24時，大陸現有確診病例195例（其中重症病例1例），累計治癒出院病例80621例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例85450例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者835190人，尚在醫學觀察的密切接觸者7439人。

此外，大陸新增無症狀感染者26例（均為境外移入）；當日轉為確診病例5例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察19例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者366例（境外移入364例）。