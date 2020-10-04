陸推動數位貨幣 有利人民幣國際化

國際央行研擬央行數位貨幣（CBDC）方興未艾，瑞銀近期發布看中國大陸數位貨幣報告，針對中國國務院提及支持人民銀行數位貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區及數字金融體系，認為有三大影響，長期料有利人民幣國際化。

瑞銀指出，中國國務院公布北京、湖南、安徽及浙江自由貿易試驗區總體方案（浙江為擴展區域方案），其中北京自由貿易試驗區涵蓋科技創新、國際商務服務及高端產業三個片區，方案提及支持人民銀行數位貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區及數字金融體系。

雖然法定數位貨幣還沒有推出時間表，但瑞銀認為有三大影響：

第一，政策短期影響中性：由於數位貨幣只是部分取代流通貨幣，短期對貨幣政策影響有限。但中長期而言，隨著廣泛應用，不排除人行通過數位貨幣採取非傳統貨幣政策。數位貨幣問世能推動金融創新發展。

第二，金融穩定性帶來挑戰，且涉及各國央行協調全球系統：金融科技及區塊鏈無疑提高金融業的生產力、創新性及服務質量，但同時對金融系統穩定性帶來挑戰。

第三，長期有利人民幣國際化：後續將看數位貨幣技術問題及國際協調取得成功，以及是否被全球接受及採用，可觀察數位貨幣支付體系發展。