江蘇銀行人事搬風 80後新秀嶄露頭角

江蘇省銀行系統進行密集的人事調整，「80後」逐漸登上上市銀行高管的舞台，上市銀行最年輕的副行長為34歲的江陰銀行副行長王凱；新任的銀行董事長、行長一般有江蘇省內多家銀行的工作經驗；也出現從證券調任銀行高管的情況。

《澎湃新聞》不完全統計，今年5月以來，江蘇省銀行人事變動涉及省內六家上市銀行：蘇州銀行、蘇農銀行、張家港行、常熟銀行、紫金銀行、江陰銀行和省內其他農商行包括宜興農商行、昆山農商行、徐州農商行等。

報導指出，江蘇省是擁有最多A股上市銀行的省分，本次江蘇省銀行業的人事調整，讓多名「80後」登上上市銀行高管職位。

如擔任江陰銀行副行長的王凱出生於1986年7月，擔任江陰銀行行長助理的袁坤1984年11月出生，擔任張家港行副行長的陶怡1985年12月生，擔任張家港行行長助理武甲強1985年8月生，擔任紫金銀行副行長的許國玉1980年10月出生。

值得一提是，原本是常熟銀行最年輕副行長的周斌或將擔任小米消費金融公司總經理。周斌出生於1984年，從2017年10月起任常熟銀行副行長。

江蘇省此次銀行人事調整，也涉及五家銀行董事長和二家銀行行長：包括新任的蘇農銀行董事長徐曉軍、江蘇宜興農商行董事長楊滿平、昆山農商行董事長謝鐵軍、紫金銀行董事長湯宇、徐州農商行董事長駱新超、紫金銀行行長史文雄和張家港行行長吳開。

值得一提的是，江蘇省此次銀行人事調整中，有一位是從證券系統調任到銀行系統的，即新任的蘇州銀行副行長魏純。

魏純歷任蘇州證券研究員、東吳證券研究員、辦公室副主任、董事會辦公室主任、總裁辦公室主任；2008年6月起，任東吳證券董事會祕書；2012年5月起，任東吳證券副總裁、董事會祕書；2019年10月起，任東吳證券副總裁、董事會祕書、財務負責人。