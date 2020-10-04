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市場預測 外幣存款利率再下調空間有限

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行數據顯示，截至8月底，大陸外幣存款餘額為8,195億美元，年增12.1%。連續增長三個月，創近29個月新高，當月外幣存款增加258億美元，比去年同期增加401億美元。

近期多家大型商業銀行下調外幣存款利率，有市場人士認為，外幣資產收益承壓，是促使大行下調外幣存款利率的主要因素；但隨著新冠疫情後的經濟復甦，負利率預期減弱，外幣存款利率進一步下調空間有限。

人行在今年第2季貨幣政策執行報告指出，當前人民幣資產和外幣資產維持較高息差，例如中美10年期國債收益率利差近期已擴大至240個基點，在此背景下，人民幣資產的吸引力增強，國際投資人也看好人民幣資產，呈現淨流入的態勢。

根據人行發布的《下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率並進一步推進利率市場化改革的通知》，規定金融機構小額外幣存款（300萬美元以下）利率由金融機構根據商業原則自主確定。

金陽合眾資管首席分析師蔣舒表示，大陸銀行的美元存款利率調整步伐，並不追隨美國聯準會貨幣政策的節奏，但是在美元處於接近零利率、美債收益率處於低點的狀態下，銀行美元資產的收益要維持之前的存款利率難度愈來愈大，從而促使大行下調美元存款利率。

蔣舒預計，各家銀行外幣存款利率之間的差異依然會維持，由於實際需求，大陸國內始終存在規模不小的外幣存量，這部分存款是各家銀行攬儲競爭的目標。因此，可能大行會跟進調降，但體量較小的股份制行和其他中小銀行可能選擇不調降，以爭取一部分外幣存款。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，人民幣匯率近年來受諸多風險事件衝擊，成為全球最穩定貨幣之一，未來三年大陸國內利率與匯率深化改革，經濟穩中向好且呈現與其他主要經濟體分化走勢，宏觀風險趨於收斂，資本市場加快對外開放，人民幣國際化步伐加快，人民幣資產將吸引外資持續流入，對人民幣形成利多。

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