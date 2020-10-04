A股IPO規模 創十年新高

Wind數據顯示，今年前三季A股IPO募資額已達人民幣3,557億元（約新台幣1.5兆元），創近十年新高；前三季A股IPO家數已達295家，按當前新股發行速度，首發家數至年底或創十年新高。

中國證券報微信公眾號報導，從行業分布來看，今年前三季IPO募資額排名居冠的行業為半導體與半導體生產設備，募資額為人民幣786.7億元；其次為資本貨物，募資額為466億元；第三為製藥、生物科技與生命科學，募資額433.7億元。

從首發家數來看，今年前三季IPO家數已達295家，與IPO發行最高峰的2017年全年僅差143家。業界人士指出，按照7月以來的發行節奏，今年全年IPO發行家數超過2017年的機率很大，創近十年之最。

值得注意的是，近十年來首發承銷金額、承銷家數及承銷收入居冠的券商，皆由中信證券拿下。

此外，科創板開通及註冊制實施，對券商投行業務收入增長發揮顯著效果。華西證券研究發現，今年上半年科創板承銷保薦收入為人民幣30億元，占全市場承銷保薦收入的14%。科創板業務市場集中度遠高於以往市場。

上交所在今年前三季穩居全球資本市場募資榜首。以今年前九個月的募資總額計算，上海、香港和深圳的交易所將分別奪得全球新股排名的第一名、第三名和第五名。

數據顯示，今年前三季全球前十大新股募資額榜單中，有四檔來自上交所和港交所，且位居榜單前三名。這四家公司是中芯國際、京東集團、京滬高鐵和網易。

華西證券認為，註冊制重構券商生態，促使券商加速向現代投資銀行轉型。傳統證券公司營運模式下，業務模組之間獨立性較高，而註冊制下各業務模組協同增加，形成有機整體。而在民營、新興產業IPO數量增多，造富效應之下，股東及管理層將成為券商高端財富管理業務重要客戶來源。

德勤認為，雖然受到新冠疫情的影響，但大陸資本市場的深化改革與地緣政治緊張局勢，促使新股回流大陸和香港。與此同時，市場對大陸經濟發展抱持樂觀態度，讓市場充斥的流動資金完成多宗超大型新股上市。