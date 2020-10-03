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大陸電影票房突破人民幣100億 2.71億人次觀影

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為10月1日山西太原一家電影院內景象，當日有多部新片上檔，吸引不少民眾前往一睹為快。中新社
圖為10月1日山西太原一家電影院內景象，當日有多部新片上檔，吸引不少民眾前往一睹為快。中新社

據燈塔專業版即時數據顯示，截至今（3）日13時34分，今年大陸電影票房突破人民幣100億元（約新台幣420億元），總觀影人次2.71億，累計場次達2,648萬。

中新經緯報導，燈塔專業版數據顯示，截至3日13時34分，在今年人民幣100億電影票房中，《八佰》貢獻30.66億元，暫居今年度票房冠軍，貢獻票房逾三成。

此外，截至目前，十一假期檔影片《姜子牙》、《我和我的家鄉》已累計票房近人民幣15億元。

值得注意的是，據貓眼專業版數據顯示，截至3日0時，《姜子牙》首周票房達人民幣7.1億元，刷新大陸電影市場動畫電影首周票房紀錄。之前的紀錄是由《哪吒之魔童降世》首周的6.67億元保持。 貓眼預測，《姜子牙》大陸票房將逾人民幣17億元。

大陸電影院自7月20日開始正式復工，每場上座率不得超過30%。8月14日起，部分城市影院上座率提高到50%，片長超過120分鐘的影片，中途需安排休息5分鐘的限制也已鬆綁。

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