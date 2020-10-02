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崔天凱：中美遇41年來罕見的嚴重困難

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。圖／中新社
大陸駐美大使崔天凱。圖／中新社

大陸駐美大使崔天凱在一場中共「十一」與慶祝中秋節的活動上表示，中美關係正歷經建交41年來罕見的嚴重困難。一些人企圖否定中美關係來之不易的發展成果，鼓動中美「脫鉤」，挑起意識形態對抗和「新冷戰」，嚴重損害中美兩國人民的根本利益。

據大陸駐美大使館消息，崔天凱仍強調，大陸走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路。陸方永不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。

他表示，一個健康穩定的中美關係符合中美兩國利益，也是實現中華民族偉大復興、構建人類命運共同體的必然要求。

崔天凱表示，大陸的對美政策保持高度穩定性和連續性，願本著善意和誠意發展對美關係，以只爭朝夕的精神推動兩國關係走上不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。

冷戰 中秋節

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