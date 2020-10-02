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大陸將修訂傳染病防治法 獎勵「吹哨者」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
李文亮醫生不幸辭世，促使大陸修法獎勵「吹哨者」。美聯社
李文亮醫生不幸辭世，促使大陸修法獎勵「吹哨者」。美聯社

「吹哨者」李文亮醫生的犧牲，推動中國大陸將修訂現行傳染病防治法，明文規定給予疫情的「吹哨者」獎勵，並且不追究其誤報的責任。

大陸國家衛生健康委2日公布的「傳染病防治法（修訂草案徵求意見稿）」明確提出，國家對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人按照國家有關規定予以獎勵；對經確認排除傳染病疫情的，不予追究相關單位和個人責任。

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，去年底就曾對這次新冠肺炎疫情發出警訊，但卻因此遭武漢市衛健委叫去質問，次日又被醫院監察科約談，甚至被以「傳播謠言」之名傳喚至派出所訓誡，還簽下一份認錯的「訓誡書」。

李文亮本人之後也在看診過程中感染新冠病毒，於今年2月7日不幸辭世。這起事件曾引發大陸輿情沸騰。

據北京日報報導，大陸這次「傳染病防治法（修訂草案徵求意見稿）」總結了重大疫情各項防控工作的成功經驗，將其上升為法律制度。

徵求意見稿在修訂內容中，強調「堅持政府主導、依法防控、科學防控、聯防聯控、群防群控」的防控原則。同時，完善傳染病分類制度，明確甲乙丙三類傳染病的特徵，對不同類別傳染病在監測範圍、報告主體、報告時限等方面進行區別規定。

徵求意見稿還重點突出了不明原因聚集性疾病防控。在甲乙丙三類法定傳染病的基礎上增加「具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病」，並進一步完善報告、管控方面的針對性措施。

修法後大陸將要求各疾病預防控制機構應設立或指定專門的部門、人員負責傳染病疫情信息管理工作，主動收集、分析、調查、核實傳染病疫情信息。

疾病預防控制機構接到甲類傳染病疫情報告或具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病及其他傳染病暴發、流行時，應在2小時內完成疫情信息核實及向當地衛生健康主管部門的報告，由當地衛生健康主管部門立即報告當地人民政府，同時報告上級衛生健康主管部門和國務院衛生健康主管部門。

此外，對於新發傳染病、具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病，在病原體、傳染力、致病力等情況尚不明確時，縣級以上人民政府經評估認為確有必要的，可預先採取甲類傳染病預防、控制措施，同時立即上報上級人民政府。

傳染病 疫情

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