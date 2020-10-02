騰訊砸逾8億元 送員工每人1部華為5G摺疊機

面對美國的科技封殺，大陸的企業相互力挺。據大陸媒體報導，9月30日在騰訊PCG（平台與內容事業群）舉行的成立兩周年員工溝通會上，騰訊為1萬多名員工每人發送1部華為Mate Xs折疊機做為中秋節禮物，總值將近人民幣2億元（約新台幣8.4億元）。

華為Mate Xs 5G手機今年初上市，官方售價為人民幣1萬6,999元起，是華為最貴的一款手機。但在台積電「斷供」後，這款手機目前大缺貨，市面上很難買到，市價已經飆升到人民幣2萬元以上。

據中國基金報報導，騰訊PCG旗下1萬多名員工每個人都拿到定制版華為Mate Xs 5G版本1部，公司還附上留言：「團隊路上，感謝有你」、「放肆熱愛，勢如少年」。

報導稱，MATE Xs 5G是華為今年3月上市的一款折疊大螢幕手機，採華為最強的晶片「麒麟990」，螢幕尺寸為8英吋，內存組合是8+512G ，後置4個攝像頭。

目前這部手機在淘寶的價格雖仍維持在人民幣1萬6,999元，但一周只賣3天，而且還限購。據稱，每次開賣放出的量都不超過100部。每周一三五的10時08分開搶，其他時間段都處於無貨狀態。

事實上，送員工手機在騰訊早有先例。去年12月，因騰訊雲在第3季就完成了人民幣百億的營收目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成每個人也獲得1部iPhone 11 Pro作為獎勵。

騰訊2018年9月30日進行公司第三次架構調整，並成立新的部門PCG，以推進互聯網平台和內容文化生態融合發展，在社交、長視頻、短視頻、信息流、新聞體育、影業動漫等領域展開業務布局。目前騰訊視頻付費會員數已突破1.14億。

中國基金報稱，除了員工福利佳，騰訊的薪資也讓人羨慕。財報顯示，截至今年6月底，騰訊員工數為7萬756名人，最近6個月總酬金成本達人民幣319.64億元。

簡單平均下來，員工人均月薪高達人民幣7.5萬元（約新台幣31.5萬元）。不過，財報上的人事成本還包括各項社會保險費、福利等非工資性支出，以及培訓等成本，因此員工實際領到的稅後收入應遠低於這個數字。