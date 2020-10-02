快訊

欠1.2億承諾全力還債 澎恰恰突發長文嘆「快撐不住」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮虧逾3.億！李嘉誠父子護盤 狂掃長實集團

世界日報 / 記者李仲維／香港2日電
長和集團李嘉誠（右）、李澤鉅（左）。（本報資料照片）
長和集團李嘉誠（右）、李澤鉅（左）。（本報資料照片）

香港聯交所股權披露統計顯示，9月24日至29日，李嘉誠父子連續增持長實集團股份，共計購入長實集團77萬1500股，斥資約港幣2938萬元（約379萬美元）。

中國基金報微信公眾號報導，今年以來，李嘉誠父子已經增持長實集團股份多達73次。在業績失利、股價下跌之下，此舉可能為提振信心所致，但目前李嘉誠父子在今年所增持的長實股份，可能已經出現浮虧。

統計顯示，李嘉誠基金會於9月24日、9月25日、9月28日及9月29日，以平均價每股港幣38.2475元、338.1613元、8.2090元及37.5833元共計購入長江實業共77萬1500股，斥資約港幣2938萬元。

增持完成後，長實資深顧問李嘉誠持有長實權益，由35.59%增至35.62%；長實主席李澤則由35.66%增至35.68%。

但這並非李嘉誠父子第一次增持長實集團股份。從港交所股權披露統計來看，整個2020年，李嘉誠父子瘋狂掃貨長實集團。

統計顯示，截至9月底，李嘉誠父子今年增持長實集團已經多達73次之多，按月二人增持次數分別為3月6次、4月5次、5月15次、6月15次、7月1次、8月13次、9月18次。其中，9月二人增持次數最多。

而2019年全年，父子兩人的增持次數僅有12次。

市場觀點認為，今年李嘉誠父子頻繁增持長實集團股份，與集團股價不無關聯。今年年初開始，長實集團股價就開啟下跌模式，從年初的港幣54元左右股價，一路下跌直到3月19日，集團股價跌至32.038元的歷史低點。而上一次長實集團股價跌到差不多的位置，則是在2016年初。

初步統計顯示，今年李嘉誠父子增持長實集團股份總金額約為港幣26.58億元。如果按照9月30日長實集團港幣37.75元收盤價計算，父子二人今年已經浮虧約港幣3.1億元。

在業績失利的背景下，投資機構紛紛下調長實集團的目標價。大摩將長實集團目標價由港幣55元降至49元；滙豐將評級由買入降至持有，目標價由58.1元降至49.6元；花旗由37.4元下調至34.3元，評級由中性降至沽售。

截至9月30日收盤，長實集團股價報港幣37.75元，上漲0.27%，盤中最高時股價一度達38.45元，漲幅2.1%。

李嘉誠 公眾號

延伸閱讀

李嘉誠父子增持長實股 今年來73次…砸97億元

重磅訊號！ 李嘉誠父子再度連續掃貨長實集團

沒有葡萄的葡萄酒、沒有咖啡豆的咖啡！分子技術成下一波食品趨勢？

李嘉誠捐香港4大學1.7億 引赤壁賦勉推動教育衝出迷惘

相關新聞

騰訊砸逾8億元 送員工每人1部華為5G摺疊機

面對美國的科技封殺，大陸的企業相互力挺。據大陸媒體報導，9月30日在騰訊PCG（平台與內容事業群）舉行的成立兩周年員工溝...

大陸將修訂傳染病防治法 獎勵「吹哨者」

「吹哨者」李文亮醫生的犧牲，推動中國大陸將修訂現行傳染病防治法，明文規定給予疫情的「吹哨者」獎勵，並且不追究其誤報的責任...

浮虧逾3.億！李嘉誠父子護盤 狂掃長實集團

香港聯交所股權披露統計顯示，9月24日至29日，李嘉誠父子連續增持長實集團股份，共計購入長實集團77萬1500股，斥資約港幣2938萬元（約379萬美元）。

海南離島免稅購物 同比增長227.5%

海口海關10月1日發布統計數據顯示，截至9月30日，海南離島免稅購物新政實施三個月海關共監管離島免稅購物金額86.1億元...

「線上」廣交會 逾200萬展品上傳

第128屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將啟用。中國商務部外貿司負責人日前表示，本屆廣交會網上平台功能更加豐富，...

廈門港吞吐量 前3季同比轉正

儘管遭受新冠肺炎疫情和國際經貿形勢不利影響，今年6月至9月，廈門港集裝箱吞吐量一路高歌猛進，前三季度終於實現回暖、轉正。

滿洲里中歐班列 標箱增幅逾4成

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司10月1日表示，今年以來，經由滿洲里站返程中歐班列1229列，109873標箱，同比增加33...

「雪域江南」林芝 旅遊收入翻倍

大陸國家發改委批復興建川藏鐵路的雅安至林芝段，當中的西藏林芝，相較西藏其他地市，林芝海拔比較低，氣候舒適，往返大陸內地航...

大陸自主品牌 積極打造智能車

在日前舉辦的2020（第十六屆）北京國際汽車展覽會上，汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展趨勢愈來愈明顯。中國自主品牌汽...

拚陸電動車市場 大眾砸5200億

德國大眾汽車集團全球管理董事會主席赫伯特．迪斯（HerbertDiess）9月底表示，截至2024年，大眾汽車集團共將投...

河北廊坊 提升投資信心

北京大興機場廊坊臨空經濟區15個項目日前集中開工 ，總投資210億元人民幣，以提升大陸國內外資本對河北廊坊的投資信心。

雲上杭商大會 點亮世界地圖

「雲聚錢塘，杭向未來」，第四屆世界杭商大會將於2020年10月23日在浙江杭州開幕，本屆世界杭商大會的開幕式將首次線上線...

熱門新聞

正妹101前揮五星旗喊「祖國生日快樂」 陸網：灣灣又要玻璃心

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

「古董月餅」放10年沒發霉！網疑防腐劑太多、專家提出解釋

反送中身亡少女陳彥霖同學姊弟 傳獲美政治庇護

上海機場東航機務人員被飛機牽引車輾斃 網民看畫面細思極恐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。