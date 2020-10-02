雲上杭商大會 點亮世界地圖

「雲聚錢塘，杭向未來」，第四屆世界杭商大會將於2020年10月23日在浙江杭州開幕，本屆世界杭商大會的開幕式將首次線上線下同步啟動，併發起「雲聚—世界杭商點亮全球」活動。

中新社報導，第四屆世界杭商大會組委會日前舉行記者會，宣布多項亮點，包括：世界各地的杭商均可通過雲平台活動頁面的二維碼進行線上籤到。每當一個國家和地區的所有入駐杭商簽到成功，活動頁面顯示的世界地圖上相應區域即會點亮。這些被點亮的分區杭商地圖，將會在開幕式上匯聚成一張熠熠生輝的「杭商世界地圖」。

第四屆杭商大會除開幕式、世界杭商發展論壇外，將同步舉辦各項專題活動，包括體現傳承與發展的新生代杭商企業家論壇，體現全球杭商共享杭州發展機遇的「杭商回家」系列活動，體現拓展國際視野走出去發展的跨境電商發展論壇，體現杭州與香港兩地企業家互動合作的「杭港驛站」專題論壇等等。

此外，第四屆世界杭商大會先進典型評選活動也即將啟動。世界杭商大會官方平台已上線。平台集會議服務和大會實時動態於一體，集線上傳播、交流互動、數據共享為一體，將「雲上世界杭商大會」打造為杭商永不落幕的合作交流平台，促進杭商之間資源共享、信息互通、優勢互補、合作共贏。