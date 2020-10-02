拚陸電動車市場 大眾砸5200億

德國大眾汽車集團全球管理董事會主席赫伯特．迪斯（HerbertDiess）9月底表示，截至2024年，大眾汽車集團共將投資330億歐元用於全球電動化布局；在此基礎上，大眾將攜手合資企業夥伴投資150億歐元（約台幣5200億元），專門用於中國市場。

中新社報導，大眾是德國三大車企（大眾、寶馬、戴姆勒）之一。赫伯特．迪斯當天通過其個人社交媒體賬號發布了其為同日於中國海口開幕的世界新能源汽車大會所作的視頻致辭。他在致辭中宣布了上述消息。

赫伯特．迪斯表示，大眾與中國一起挺過新冠疫情最艱難階段。理念不僅是今年的世界新能源汽車大會的主旨，更是人類面對氣候變化這一重大挑戰的制勝關鍵。 他說，當考慮到生產成本以及對環境的影響時，純電動車是實現脫碳的正確選擇。大眾汽車品牌「ID.」系列純電動汽車將成為集團實現電動出行目標的關鍵。他同時表示，電動車產品僅是實現脫碳的其中一方面，大眾要做的是在汽車的整個產品生命周期都實現碳中和。 赫伯特．迪斯表示，截至2024年大眾汽車集團共將投資330億歐元用於全球電動化布局。在此基礎上，大眾將攜手合資企業夥伴投資150億歐元，專門用於中國市場。

大眾集團董事兼中國區首席執行官馮思瀚說，大眾方面十分讚賞中國領導人不久前宣布中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的目標，大眾將支持中國為應對氣候變化所做的努力。