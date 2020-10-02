大陸自主品牌 積極打造智能車

在日前舉辦的2020（第十六屆）北京國際汽車展覽會上，汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展趨勢愈來愈明顯。中國自主品牌汽車正在積極打造面向未來的智能出行生態。

中新社報導，車展上，長安汽車董事長朱華榮透露，長安汽車正加速向智能出行科技公司轉型。在智能化領域，長安汽車已掌握智能化三大領域200餘項技術，其中100餘項已實現量產。 長安汽車亦通過一系列創新產品展示其轉型決心：車展上，發布定位於「未來科技量產者」的乘用車高端產品序列UNI（長安引力），未來5年該序列計劃推出5款覆蓋轎車和SUV的車型，滿足年輕用戶細分市場。同時，推出融入眾多航天器元素的高端產品序列概念車VisionV，描繪未來汽車的創新形態。

為了驅動自身轉型，長安汽車計畫到2025年打造5000人規模智能化開發團隊，軟件開發人員占比提升至六成。同時，重點布局智慧出行、人工智能、芯片、高精地圖、語音交互、全息技術等領域。

在研發投入上，每年將銷售收入的5%投入到技術研發；構建「六國九地」全球研發體系。開展純電專用平台打造、燃料電池集成與控制、整車輕量化等關鍵技術研究，全面加速面向電氣化及動力共享平台的轉型，實現2025年全面停售傳統意義燃油車目標。

未來還將聯合華為等中國頂尖科技企業，打造中國芯、中國車，實現高端品牌快速發展。同時堅持國際化發展戰略，在出行、人工智能等領域探討合作，持續探索海外市場。

與此同時，本屆北京車展上，廣汽集團旗下的廣汽新能源組成最強智能車陣容參展，並首次發布全球首創兩擋雙電機「四合一」集成電驅，實現了雙電機、控制器和兩擋減速器深度集成，綜合驅動效率達到90%。此舉標誌著中國車邁進百公里加速兩秒時代。

廣汽新能源高層表示，在傳統燃油車時代，汽車核心動力技術被國外企業所壟斷，中國品牌只能一直處於追趕的狀態，難言超越。但在純電動技術領域，中國車企與國際車企處於同一起跑線上，並已實現部分技術的全球領先。

即將搭載該項新技術的埃安系列車型，百公里加速用時縮短至兩秒區間，刷新「中國最快的車」加速紀錄，意味著中國汽車動力總成技術再一次實現引領性突破。 據介紹，依託廣汽集團數字化戰略，廣汽新能源在研發、智造、服務全價值鏈等方面全面推進數字化建設，積極構建可持續利用的能源生態，以及面向未來的智能出行生態。廣汽新能源正逐步成為數字驅動型的科技公司，未來將繼續以數字驅動發展。

業內稱，伴隨著互聯網技術、互聯網經濟的快速發展，民眾的生活方式和汽車的使用場景也發生了根本性變化，汽車正駛入智能時代，這也為中國汽車工業提供了發展機遇。