聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸自主品牌 積極打造智能車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十六屆北京國際汽車展覽會上，觀眾在高合展台參觀新能源汽車。 2020北京國際汽車展覽會即起至10月5日在北京中國國際展覽中心新館和老館舉行。（新華社）
第十六屆北京國際汽車展覽會上，觀眾在高合展台參觀新能源汽車。 2020北京國際汽車展覽會即起至10月5日在北京中國國際展覽中心新館和老館舉行。（新華社）

在日前舉辦的2020（第十六屆）北京國際汽車展覽會上，汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展趨勢愈來愈明顯。中國自主品牌汽車正在積極打造面向未來的智能出行生態。　　

中新社報導，車展上，長安汽車董事長朱華榮透露，長安汽車正加速向智能出行科技公司轉型。在智能化領域，長安汽車已掌握智能化三大領域200餘項技術，其中100餘項已實現量產。　　長安汽車亦通過一系列創新產品展示其轉型決心：車展上，發布定位於「未來科技量產者」的乘用車高端產品序列UNI（長安引力），未來5年該序列計劃推出5款覆蓋轎車和SUV的車型，滿足年輕用戶細分市場。同時，推出融入眾多航天器元素的高端產品序列概念車VisionV，描繪未來汽車的創新形態。　　

為了驅動自身轉型，長安汽車計畫到2025年打造5000人規模智能化開發團隊，軟件開發人員占比提升至六成。同時，重點布局智慧出行、人工智能、芯片、高精地圖、語音交互、全息技術等領域。　　

在研發投入上，每年將銷售收入的5%投入到技術研發；構建「六國九地」全球研發體系。開展純電專用平台打造、燃料電池集成與控制、整車輕量化等關鍵技術研究，全面加速面向電氣化及動力共享平台的轉型，實現2025年全面停售傳統意義燃油車目標。　　

未來還將聯合華為等中國頂尖科技企業，打造中國芯、中國車，實現高端品牌快速發展。同時堅持國際化發展戰略，在出行、人工智能等領域探討合作，持續探索海外市場。　　

與此同時，本屆北京車展上，廣汽集團旗下的廣汽新能源組成最強智能車陣容參展，並首次發布全球首創兩擋雙電機「四合一」集成電驅，實現了雙電機、控制器和兩擋減速器深度集成，綜合驅動效率達到90%。此舉標誌著中國車邁進百公里加速兩秒時代。　　

廣汽新能源高層表示，在傳統燃油車時代，汽車核心動力技術被國外企業所壟斷，中國品牌只能一直處於追趕的狀態，難言超越。但在純電動技術領域，中國車企與國際車企處於同一起跑線上，並已實現部分技術的全球領先。　　

即將搭載該項新技術的埃安系列車型，百公里加速用時縮短至兩秒區間，刷新「中國最快的車」加速紀錄，意味著中國汽車動力總成技術再一次實現引領性突破。　據介紹，依託廣汽集團數字化戰略，廣汽新能源在研發、智造、服務全價值鏈等方面全面推進數字化建設，積極構建可持續利用的能源生態，以及面向未來的智能出行生態。廣汽新能源正逐步成為數字驅動型的科技公司，未來將繼續以數字驅動發展。　　

業內稱，伴隨著互聯網技術、互聯網經濟的快速發展，民眾的生活方式和汽車的使用場景也發生了根本性變化，汽車正駛入智能時代，這也為中國汽車工業提供了發展機遇。

車展 品牌

延伸閱讀

防疫旅館住房率好棒棒 成疫情中另類選擇

大中華股票基金展望樂觀 定期定額卡位

寒舍艾麗酒店將轉型成防疫飯店

IDC台灣數位轉型大獎 得獎名單公布

相關新聞

陸企回家 掀美國下市潮

繼新浪網、搜狗在美準備私有化下市後，萬達集團旗下的萬達體育也跟上私有化腳步。萬達體育宣布，董事會已收到萬達體育傳媒（香港...

馬雲卸任阿里董事 全面交棒

阿里巴巴9月30日晚間在港交所發布的公告顯示，阿里巴巴創辦人馬雲並未出現在最新一屆董事會成員名單中，外界解讀，馬雲全面完...

海南離島免稅購物 同比增長227.5%

海口海關10月1日發布統計數據顯示，截至9月30日，海南離島免稅購物新政實施三個月海關共監管離島免稅購物金額86.1億元...

「線上」廣交會 逾200萬展品上傳

第128屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將啟用。中國商務部外貿司負責人日前表示，本屆廣交會網上平台功能更加豐富，...

廈門港吞吐量 前3季同比轉正

儘管遭受新冠肺炎疫情和國際經貿形勢不利影響，今年6月至9月，廈門港集裝箱吞吐量一路高歌猛進，前三季度終於實現回暖、轉正。

滿洲里中歐班列 標箱增幅逾4成

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司10月1日表示，今年以來，經由滿洲里站返程中歐班列1229列，109873標箱，同比增加33...

「雪域江南」林芝 旅遊收入翻倍

大陸國家發改委批復興建川藏鐵路的雅安至林芝段，當中的西藏林芝，相較西藏其他地市，林芝海拔比較低，氣候舒適，往返大陸內地航...

大陸自主品牌 積極打造智能車

在日前舉辦的2020（第十六屆）北京國際汽車展覽會上，汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展趨勢愈來愈明顯。中國自主品牌汽...

拚陸電動車市場 大眾砸5200億

德國大眾汽車集團全球管理董事會主席赫伯特．迪斯（HerbertDiess）9月底表示，截至2024年，大眾汽車集團共將投...

河北廊坊 提升投資信心

北京大興機場廊坊臨空經濟區15個項目日前集中開工 ，總投資210億元人民幣，以提升大陸國內外資本對河北廊坊的投資信心。

雲上杭商大會 點亮世界地圖

「雲聚錢塘，杭向未來」，第四屆世界杭商大會將於2020年10月23日在浙江杭州開幕，本屆世界杭商大會的開幕式將首次線上線...

陸企市值低估 只好換戰場

陸企在美國掛牌的中概股想要從美國私有化下市的最直接原因是股價太低，公司市值甚至低於淨值，新浪網想要換戰場就是市值太被低估...

熱門新聞

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

正妹101前揮五星旗喊「祖國生日快樂」 陸網：灣灣又要玻璃心

打通川藏鐵路 逾1.3兆元經費大陸中央全數承擔

10月12日起搭乘兩岸航班 需附核酸檢測報告

藏族美女網紅遭前夫潑汽油燒傷 與死神搏鬥16天後離世

反送中身亡少女陳彥霖同學姊弟 傳獲美政治庇護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。