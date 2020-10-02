「雪域江南」林芝 旅遊收入翻倍

大陸國家發改委批復興建川藏鐵路的雅安至林芝段，當中的西藏林芝，相較西藏其他地市，林芝海拔比較低，氣候舒適，往返大陸內地航班多，通往各景區的公路條件也很好，更重要的是自然風光特別美，「雪域江南」林芝成為「進藏第一站」。

中新社報導，9月至11月被視為雪域高原最佳觀賞季，也是傳統的旅遊旺季。綠色生態是林芝發展的最大優勢，農牧民通過參與生態旅遊，成為推動旅遊發展的主力軍和受益者。

林芝市旅遊發展局相關負責人表示，自十三五規劃實施以來，林芝將生態旅遊業作為推進跨越式發展和長治久安的戰略性支柱產業，進行重點培育、重點發展。林芝圍繞創建國際生態旅遊區，打造「進藏第一站」，高標準編製完成「中國．林芝國際生態旅遊區發展總體規劃（2016－2030）」，「巴松措景區成為西藏首個自然生態類國家5A級景區，雅魯藏布大峽谷國家5A級景區和米堆冰川、卡定溝國家4A級景區創建工作也在推進」。

此外，在旅遊宣傳營銷中，林芝桃花文化旅遊節、雅魯藏布生態文化旅遊節、林芝生態旅遊季等主要節慶活動均以生態旅遊為主題，「人間淨地．醉美林芝」旅遊品牌影響力不斷擴大。

上述負責人表示，林芝旅遊接待人次由十二五末的一年350萬人次增加到2019年的864萬人次，增長2.5倍；旅遊總收入由十二五末的一年32億元增加到2019年的72億元，增長2.3倍。十三五期間，林芝旅遊接待人次和旅遊總收入年平均增速分別為23.76%和30%。