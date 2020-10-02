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滿洲里中歐班列 標箱增幅逾4成
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司10月1日表示，今年以來，經由滿洲里站返程中歐班列1229列，109873標箱，同比增加33087標箱，增幅43.1%。
中新社報導，滿洲里口岸是中國最大陸路口岸，也是連接一帶一路沿線國家和地區的橋梁和紐帶之一。隨著中國國內復工達產進程加快，一些中國家具廠及汽車製造等民生企業生產所需板材、汽車零配件等運量上昇。
目前，經由滿洲里站返程重箱率達到90%以上，保障了外貿企業運輸需求。返程班列貨品主要來自德國、波蘭、俄羅斯等國家，包含汽車配件、板材和食品等，發往中國武漢、上海、成都和廣州等地。
為了確保回程中歐班列開行順暢，滿洲里站積極推行優先換裝、優先編組和優先發車模式，與海關、邊檢、貨物代理公司等部門建立信息共享機制。
同時，充分利用95306「數字口岸」系統，通過該系統建立的中外文代碼字典滿洲里站中外文信息數據累積已達到90%，人工只需進行10%的翻譯作業，提高了票據翻譯速度和流轉效率。
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