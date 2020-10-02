廈門港吞吐量 前3季同比轉正

廈門港前三季度集裝箱吞吐量由負轉正。圖為廈門港集裝箱碼頭。（中新社） 儘管遭受新冠肺炎疫情和國際經貿形勢不利影響，今年6月至9月，廈門港集裝箱吞吐量一路高歌猛進，前三季度終於實現回暖、轉正。

廈門港口管理局10月1日稱，今年前三季度，廈門港完成集裝箱吞吐量約837萬標箱，同比微增。其中，廈門港務控股集團1-9月完成集裝箱量約657萬標箱，比增1.7%。這是今年以來，廈門港集裝箱吞吐量首次同比由負轉正。特別是8、9月份單月各項主要業務指標均實現了兩位數的增長。

今年廈門港務控股集團連續推出十餘項創新舉措，密度和力度都堪稱歷年之最。這些舉措，令廈門港保持了穩定的運力水平，國際國內物流大通道暢通無阻。

尤其是國際中轉業務始終保持較高的增速，1-8月，廈門港完成國際中轉76.4萬標箱，比增29.17%；其中國際中轉常規業務完成45.24萬標箱，比增達到74%，成為重要的回暖、轉正因素。

廈門港參與一帶一路建設，「絲路海運」已成為全球航運業的發展新亮點。當前，「絲路海運」聯盟成員已超過180家，命名航線62條（其中廈門港51條、福州港9條、天津港2條），持續鞏固廈門一帶一路陸海樞紐地位。

廈門港務控股集團稱，國慶黃金周假期，廈門港集裝箱作業不停，如嵩嶼集裝箱碼頭將連續接待多艘世界最大集裝箱船舶，第四季度生產迎來開門紅。